فيريرا يعلن حالة الطوارئ في الزمالك استعدادا لـ بيراميدز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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