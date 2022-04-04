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فيريرا يعلن حالة الطوارئ في الزمالك استعدادا لـ بيراميدز

كتب:

حسام عادل
05:03 م | الإثنين 04 أبريل 2022
جانب من تدريبات الزمالك

جانب من تدريبات الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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