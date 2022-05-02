المكتب الإعلامي للجيش الليبي: حفتر يصلي العيد بعد شائعة وفاته «صور»

أعلن خليفة العبيدي، مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أنّ المشير خليفة حفتر، شارك اليوم في احتفال الليبيين بعيد الفطر المبارك.

إعلام مظلل

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بعد الإعلان عن وفاته للمرة الثانية كما يروّج الإعلام المُظلل، المُشير خليفة حفتر أطال الله في عمره يُشارك شباب بنغازي فرحتهم بحلول عيد الفطر المُبارك أمام ضريح شيخ الشهداء عمر المختار وسط مدينة بنغازي».

نفي من مسؤول عسكري

وكان مسؤول عسكري سابق في الجيش الوطني الليبي، أعلن أمس، عدم صحة الأنباء المتداولة حول وفاة قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

واستنكر اللواء أحمد العريبي، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الأسبق في ليبيا، بشدة، الزج باسمه خلال مكالمة مسربة بين صيدلاني في طرابلس مع آمر لواء 53 التابع لوزارة دفاع عبد الحميد الدبيبة، تم خلالها الترويج لوفاة المشير خليفة حفتر، مضيفًا في مقطع فيديو نقلته وسائل الإعلام الليبية: «أنفي ما تم تداوله في المواقع الفاسدة التابعة لتنظيم الإخوان».

ولفت إلى أنه علم بذلك من خلال اتصالات تلقاها من أصدقائه، مضيفًا: «أبلغوني أن بعض المواقع التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين وبعض القيادات الإرهابية تحوي في طياتها الفتنة، أنا حقيقة أنفي جميع ما تناولته هذه المواقع».