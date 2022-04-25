حفتر يهنئ ماكرون بفوزه برئاسة فرنسا لولاية ثانية

هنأ القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال حفتر، خلال رسالة تهنئه وجهها لماكرون: «لقد حققت فرنسا خلال ولايتكم نجاحا كبيرا على مختلف الأصعدة، ونشكركم على ما قدمتموه لنا من دعم حقيقى في مكافحة الإرهاب».

ومن جانبه، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى زيارة بلاده لمعالجة الملفات الخلافية وتوسيع التعاون بين البلدين.

تبون يدعو ماكرون لزيارة الجزائر

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، أن ذلك جاء في رسالة تهنئة وجهها تبون اليوم الاثنين، إلى ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية.

ووصف الرئيس تبون تجديد الشعب الفرنسي ثقته في شخص ماكرون بـ«الباهر»، وبأن ذلك دليل عرفان على النتائج التي حققها خلال الولاية الأولى وشهادةُ تقدير لما يتمتع به من مزايا رجال الدولة التي سخرها حسب وصفه لخدمة مصالح الأمة الفرنسية ومكانتها على الساحة الدولية.

وفى السياق ذاته، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية اليوم ماكرون، بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، قائلا: «أشعر بارتياح بعد نتائج الانتخابات الفرنسية».

وقال البيت الأبيض في بيان: «أعرب بايدن عن استعداده لمواصلة العمل عن كثب مع الرئيس ماكرون بشأن أولوياتنا العالمية المشتركة».

ماكرون يستعد لتسمية رئيس وزراء فرنسا القادم

وفي السياق ذاته، يستعد ماكرون لتسمية رئيس وزراء فرنسا القادم مع انتقال التركيز على الانتخابات التشريعية.

ويسمح قرار جان كاستكس رئيس وزراء فرنسا بالاستقالة للرئيس باختيار فريق جديد وسط مشهد سياسي متغير، وفقا لصحيفة الجارديان.

وهزم إيمانويل ماكرون اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وحصل ماكرون على 58.2% من الأصوات، مقابل 41.8% لزعيمة التجمع الوطني.

وقال ماكرون في كلمته، إنه بعد إعلان فوزه برئاسة فرنسا، يعمل على جعل أوروبا أكثر قوة.