السيسي يرسل هدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر (فيديو)

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدايا لأسر الشهداء من رجال الشرطة المصرية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يحرص الرئيس دائما على الاحتفاء بأسر الشهداء في كل مناسبة من المناسبات.

وقالت زوجة الشهيد البطل اللواء عاصم الخولي، عقب تلقيها هدية الرئيس: «دايما الرئيس بيفاجئنا بالتكريم والشكر وكل حاجة حلوة تسعدنا وتسعد أولادنا، والهدية من سيادة الرئيس قيّمة جدا وعظيمة جدا أيا كانت هي إيه، والهدية لا تكمن في قيمتها الماديةن لكن في التكريم المعنوي اللي أهداه لينا الرئيس، إنّه فاكر شهيدنا اللي ضحى بدمه ونفسه عشان البلد، والهدية من الرئيس عظيمة جدا لأنها بتأكد إنه مقدر الدم اللي سال على الأرض»، بينما قالت ابنة الشهيد: «مبسوطة جدا بوجودكم معانا وبهدية الرئيس وإنه افتكرنا وما نسيناش».

أسر الشهداء: مؤسسات الدولة بتهتم بينا

أما ابنة الشهيد البطل العقيد محمد مصطفى الجوهري، فقالت: «الشهداء هما اللي بيضحوا في سبيل الوطن وربنا، عشان إحنا نعيش مطمنين ومتأكدين إنّ محدش هيتعدى علينا»، فيما قالت والدتها وزوجة الشهيد: «كل مؤسسات الدولة بتهتم بينا وبتدينا المرتبة اللي تليق بينا، بناء على الاهتمام اللي شايفينه من الرئيس بينا».

أسر الشهداء: الدولة دايما معانا ومش ناسيانا وبتهتم بينا

وقالت زوجة الشهيد البطل رقيب أول عبدالاه عبدالنبي: «الدولة دايما معانا ومش ناسيانا وبتهتم بينا ودايما مش ناسيانا، والرئيس على تواصل دائم مع أبناء الشهداء وفاكرهم، رغم إن عدى وقت كبير جدا من وقت الاستشهاد، لكنهم دايما على تواصل معانا ومنسيوناش أبدا».

والد الشهيد: علشان يكون في نجاح لازم يكون في تضحية

فيما قال والد الشهيد البطل المجند أحمد السيد عبدالعاطي: «لولا هما مكانش زمانا عايشين والله، لولا إن في فصيل مننا طلع وقدم روحه وحياته فداء للوطن والحرية وللشعب المصري مكانش هيبقى فيه نجاح، عشان يكون في نجاح لازم يكون في تضحية».