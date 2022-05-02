أسر الشهداء بعد «عيدية السيسي»: «جبرت بخاطر ولادنا يا ريس».. فيديو

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، على إرسال «عيدية عيد الفطر المبارك 2022» إلى عدد من أسر الشهداء والمصابين، إذ أوصلت القوات المسلحة تلك الهدايا للأسر.

يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس على الاحتفال بالعيد مع أبناء الشهداء، ورعاية القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين وأبناؤهم.

احتفالية إفطار أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبي

وأعرب نجل العقيد شهيد أركان حرب أحمد محمد جمعة، الذي كرم الرئيس السيسي اسمه، اليوم، في احتفالية إفطار أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبي، عن فخره واعتزازه لتكريم رئيس الجمهورية لاسم والده، واستقبال عدد من أبطال القوات المسلحة له في مدرسته بلوحة مكتوب عليها «ابن البطل»، مضيفا: «كنت في قمة سعادتي لما ده حصل».

وتوجهت أرملة الشهيد، في فيديو من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الهدايا التي أرسلها لهم، والرعاية والاهتمام بأسر الشهداء.

https://youtu.be/kT_RIogg_CQ

والد شهيد: ابني عاش بطل ومات بطل.. ولو الجيش عايز مني رجالة تاني.. عيالي جاهزين

وباحتساب وصبر شديد، تتحدث أسرة الشهيد الجندي محمد عادل عبدالعليم، فتقول والدته: «الحمد لله على اللي اعطاه ربنا لينا واللي اخده منا.. هو عريس الجنة، وعيده في الجنة»، فيما يقول والده: «ابني بطل.. عاش بطل ومات بطل.. ولو الجيش عايز مني رجالة تاني.. عيالي جاهزين»، داعيا الله أن يحرس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤيده بنصره وتوفيقه.

كما توجهت أسرة الشهيد رائد عبدالله محمود المرسي، بشكر الرئيس على الهدية، مؤكدة أن الرئيس دائما يتذكرهم، ويضع الشهداء وأسرهم على قائمة أولوياته، مضيفة: «نتمنى أن تظل مصر في أمان»، وأضاف والد الشهيد: «ألف مبروك يا ابني.. وصلت مرتبة أعلى بكتير من اللي تتمناها بنيل الشهادة».

وقالت أم الشهيد عريف محمود شعبان سعد، إنها سعدت بمكالمة استشهاد نجلها لأنه كان يتمنى الشهادة وبالفعل كتبها الله له، فيما قال والده إنه كان فخور حينما تم تجنيد نجله الشهيد بقوات الصاعقة، باعتبارها شهادة لنجله بتميزه، حتى اختاره الله شهيدا.

وأكدت أرملة المقدم أحمد الشحات، أن الأسرة كلها فخورة بالشهيد وبطولاته: «اتشرفت إني كنت زوجته»، وأكد والده أنه لمس إخلاص الرئيس في حديثه، وأنه بكى عقب كلمة الرئيس في احتفالية «ليلة القدر»، متمنيا أن يعمل كل مواطن بحب وإخلاص لأجل مصر، وأنه يتمنى «من كل مصري يعرف قيمة تراب البلد دي».

وتوجهت أسرة الرائد شهيد محمد عرابي جودة، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن رعايته أسر الشهداء بـ«تجبر بخاطرهم»، كما أن القوات المسلحة تهتم بأسر الشهداء والمصابين، وأنها «مبتنساش ولادها».