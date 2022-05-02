أحمد عز: فخور بإشادة الرئيس السيسي بـ«الاختيار 3».. شرف ووسام

أعرب الفنان أحمد عز، عن فخره بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالجزء الثالث من مسلسل الاختيار، خلال كلمة الرئيس في احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك.

أحمد عز يتحدث عن نجاح مسلسل «الاختيار»

وقال الفنان أحمد عز لـ«الوطن»، إنّ ثناء الرئيس السيسي وإشادته بـ«الاختيار 3»، شرف ووسام لأي ممثل ظهر ولو في مشهد واحد، مضيفا: «أؤكد دوما أنّ دور الفن هو دعم البلد، وتوثيق الأحداث كما حدث في الاختيار بالموسم الرمضاني المنقضي».

أحمد عز: همّنا مصلحة بلدنا

وتابع: «ما يهمنا دوما هو مصلحة بلدنا التي نضعها في صدارة أولوياتنا، وأدعو الله أن يجعلنا جنودا لبلادنا كل منا في مجاله، لنساهم في رفعة مصر والنهوض بها نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا».

و حقق الفنان أحمد عز نجاحا كبيرا، بدوره في الجزء الثالث من ملحمة «الاختيار» بتجسيده لشخصية مروان العدوي، ضابط المخابرات العامة، الذي يسعى لمنع دخول شحنة أسلحة إلى مصر، حسب ما أظهرت الحلقات الأولى من المسلسل الذي يعد الأضخم إنتاجا في الدراما المصرية.

وحصل على إشادات من الجمهور والنقاد بدوره في ملحمة الاختيار، وظهر عز خلال الأحداث ويجمع بينه وبين ميرنا نور الدين قصة حب، لكن والدها يرفض الزواج، بسبب عمله كظابط في المخابرات العامة، حيث أنه كان لديه زملائه من الزضباط ورحلوا أثناء إحدي العمليات ولا يريد أن تعيش ابنته ما عاشته أسرة أصدقائه.