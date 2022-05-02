الغرف التجارية: مبادرات محاربة الغلاء حافظت على استقرار الأسعار في العيد

رصدت التقاريرالاقتصادية للغرف التجارية تراجع سعر البصل بنسبة 38% قبيل عيد الفطر، وأرجعت التقارير الانخفاض إلى توافر المعروض في الأسوق تزامنا مع موسم حصاده.

فيما كشف تقرير الغرف التجارية، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، ثبات سعر «الفول المستورد - الفاصوليا - شربات ورد قها - علبة الزبادى الصغيرة - لبن بودرة - علب الفول - الايريال الاوتوماتيك - بكر المناديل - الكبريت - الملح والبلح السكوتى الجاف».

وأشار إلى أن مبادرات محاربة الغلاء ساهمت في عدم احتكار السلع في الأسواق وتوفيرها بأسعار معتدلة للمواطنين في العيد.

مبادرة كلنا واحد

ودشنت وزارة الداخلية، مبادرة «كلنا واحد»، لمدة 30 يوما، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة خصم تتراوح بين 25% و60% بمناسبة شهر رمضان.

سيارات مجمعة لبيع السلع بأسعار مخفضة

ودفعت المبادرة بـ 25 سيارة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% و60%، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية، والمناطق الأكثر احتياجا، والتي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

وتشارك منظومة «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة، للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات.

معارض أهلا رمضان

كما واصلت المبادرة التي اطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية «أهلا رمضان»، في كافة المحافظات بيع السلع بأسعار تقل عن السوق الحر بنسبة 20%.

أسعار السلع الاستهلاكية أول أيام عيد الفطر

- يباع الدقيق السائب بسعر11جنيها .

- تباع المكرونة السائبة زنة كيلو بسعر 12جنيها .

- لوبيا مستوردة تباع بسعر 24 جنيها .

- يباع الفول الصحيح المكمور بلدي بسعر 24جنيها.

- فاصوليا بيضاء مستوردة تباع بسعر 24 جنيها .

- العدس الأصفر المستورد يباع بسعر 22 جنيها

- الأرز يباع بسعر 11 جنيها للسائب و12جنيها للمعبأ.

-يباع كيلو السكر بسعر12جنيها.

- زيت دوار شمس كريستال 800 ملي جرام بسعر 35 جنيها.

- زيت حلوة 2200 ملي يباع بسعر 75جنيها.

- مسلى الحلوب يباع بسعر138جنيها.

- زبدة صفراء نيوزيلاندى 1 كيلو تباع بسعر 160جنيها.

- زبدة جاموسى بسعر110 جنيهات.

- جبن ثلاجة بسعر 56 جنيها.

- جبن أبيض خزين بسعر 72 جنيها.

- جبنة رومي قديم نوع جيد 112جنيها.

- لبن نيدووو مجفف 300 جرام يباع بسعر 45 جنيها.

- الشاي 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

- الصابونة 175 جراما بسعر 9 جنيهات.

- نصف دستة صابون تركي 900 جرام بسعر 30 جنيها.