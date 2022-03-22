«المواد الغذائية»: أسعار السلع التموينية ثابتة ولا نهدف للربح

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إنه جرى التعاقد على شراء 101 ألف طن من الزيوت الخام، من أجل تعزيز الرصيد الاستراتيجي للبلاد منه حتى 6 أشهر، موضحًا أن الحكومة تهدف لتواجد وفرة في السلع من أجل إحداث توازن، ولا تهدف إلى الربح، وهذا يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير رصيد استراتيجي من كافة السلع يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر.

حصة المواطنين من السلع ثابتة على بطاقة التموين

أضاف «الدجوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن حصة المواطنين من السلع ثابتة على بطاقة التموين ودعم الفرد 50 جنيها كما هي، نافيًا كل الشائعات التي أثيرت حول انخفاض دعم الفرد في البطاقات التموينية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن وجود كميات كبيرة من السلع من شأنه أن يحافظ على توازن الأسعار.

50 جنيها ببطاقة التموين يستطيع شراء المواد الغذائية منها

وأشار «الدجوي» إلى أن جميع أسعار الزيت، والسكر، والأرز والمكرونة، وكل السلع التموينية على بطاقة الدعم ثابتة، ولا يوجد أي زيادة في هذا الوقت، بالإضافة إلى أن الفرد له 50 جنيهًا ببطاقة التموين يستطيع شراء المواد الغذائية بها.