«سند الخير» تطلق منافذ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.. أسعار مخفضة

تابعت وزارة التنمية المحلية، في تقرير تلقته، حول إقبال المواطنين في محافظات المنيا وقنا والأقصر، على شراء السلع الغذائية من خلال مبادرة «سند الخير»، التي أطلقها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين في 16 محافظة في 31 مارس الماضي.

حيث تقدم المبادرة، من خلال المنافذ المتحركة، السلع الغذائية بأسعار مخفضة، منها كيلو السكر بـ10 جنيهات، وكيلو الأرز بـ10 جنيهات، والعدس بـ20 جنيهًا، واللوبيا بـ20 جنيهًا، و3 زجاجات الخل بـ10 جنيهات، وعلبة الشيوكولاتة بـ40 جنيهًا، وغيرها من المنتجات الغذائية والسلع التي تحتاجها الأسر.

استهداف الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا

وأكد اللواء محمود شعراوي أن المبادرة استهدفت الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا لبيع المنتجات الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، مشيرًا إلى أن مبادرة «سند الخير» شهدت إقبالًا كبيرًا وترحيبًا من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة.

وأشاد «شعراوي» بالدعم الذي تقدمه المحافظات والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح مبادرة سند الخير والتي تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

توفير كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة

وأشار «شعراوي» إلى استمرار المبادرة في المحافظات وتنوع السلع التي تقدمها المبادرة، منها بيع اللحوم ومصنعاتها والدواجن والكبدة وعسل النحل والزبدة والزيت والأرز والسكر وغيرها من المنتجات الأخرى، حيث انطلقت المبادرة فى 6 محافظات وجار تغطية كل المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى بتلك المحافظات وتوفير السلع الغذائية بالشكل والجودة والسعر المناسب لتخفيف العبء عن المواطنين والوصول إليهم فى أماكن إقامتهم بالمحافظات لمواجهة أى موجات غلاء ومنع التلاعب بالسلع.

كما شددت وزارة التنمية المحلية على تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات لمتابعة توافر السلع ومنع الاحتكار وأى تجاوزات.