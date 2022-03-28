أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان.. تخفيضات على الزيت والسكر

شهدت أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2022، انخفاضا ملحوظا عن أسعار مثيلات السلع ذاتها في الأسواق والمحال الخارجية، بنسبة تخفيض تتراوح من 20 إلى 30%، خاصة في السلع الأساسية من السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق.

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان

وأقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيضات هائلة على أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان، سلعة السكر بسعر أقل من سعر السكر على بطاقة التموين، إذ بلغ سعر السكر في معارض أهلا رمضان 10 جنيهات وربع، في حين يبلغ سعر السكر في منافذ البقالين التموينيين، وفروع المجمعات الاستهلاكية 10 جنيهات ونصف، بتخفيض ربع جنيه عن سعر السكر المدعم.

فيما بلغ سعر كيس الأرز المعبأ وزن 1 كيلو جرام 8 جنيهات أيضا مساويا لسعر الأرز على بطاقة التموين، وأكدت الوزارة حرية اختيار المواطن، ما يرغب من كميات من السلع الأساسية دون تقييده بحد أقصى.

سعر الزيت في معارض أهلا رمضان

أما سعر الزيت، فشهد انخفاضا ملحوظا أيضا، حيث بلغ سعر الزيت الذي ضخته وزارة التموين من شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وتشمل أسعار الزيت المتوافرة في المعرض التالي:

- سعر زجاجة الزيت الخليط «كوكي» 900 ملي بـ 24.5 جنيه بدلا من 28 جنيه.

- سعر زجاجة الزيت عباد الشمس «بونو» 900 ملي بـ 26 جنيه بدلا من 29 جنيه.

- سعر زجاجة زيت بذرة القطن «الكرنك» بـ26 جنيه بدلا من 30 جنيه.

كما أقرت أيضا وزارة التموين من خلال شركة مطاحن شمال القاهرة، تخفيضا على سعر المكرونة، حيث بلغ سعر كيس المكرونة وزن 500 جرام 5 جنيهات ونصف بدلا من 7 جنيهات ونصف، فضلا عن توفير جوال من المكرونة وزن 100 كيلو جرام بمبلغ 108 جنيها.