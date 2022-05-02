عاملين جامدين.. أغنية محمد رمضان الجديدة تحقق 200 ألف مشاهدة على «يوتيوب»

حقق الفنان محمد رمضان بأغنيته الجديدة «عاملين جامدين» 200 ألف مشاهدة على يوتيوب، والتي طرحها رمضان بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «المشوار»، الذي نافس في السباق الرمضاني الجاري.

محمد رمضان يحقق نجاح بمسلسله المشوار

واستطاع محمد رمضان أن يحقق نسب مشاهدة عالية لمسلسله الرمضاني «المشوار»، والذي تعتمد أحداثه حول شنطة السفر التي تم وضع قطع من الآثار بداخلها، وحاول تهريبها للحصول على أموال، ولكنه سلم ذاته للحكومة حتى يخرج من القضية براءة.

أغنية عاملية جامدين

وطرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة عاملين جامدين من مسلسل المشوار عقب عرض الحلقة الاخيرة من المسلسل، والذي تشاركه فيها الفنانة دينا الشربيني، ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مقطع من الأغنية وعلق عليها قائلًا :«أغنية عاملين جامدين بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل المشوار»، والأغنية كلمات ولحن إسلام شندي، وتوزيع موسيقى لكل من شندي وخليل.

أحداث مسلسل المشوار

تدور الأحداث الرئيسية لمسلسل المشوار حول شخصية «ماهر» الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، والذي اصطحب «ورد» التي تجسد دورها دينا الشربيني، وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر الآثار وجيه، ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس، والمسلسل من تأليف محمد فريد واخراج محمد ياسين.

أبطال مسلسل المشوار

ومسلسل المشوار إشراف عام المخرج محمد ياسين، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإنتاج ميديا هب وبطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد كمال، وبيومي فؤاد، وأحمد صفوت، وكارولين خليل، وندى موسى، ومحمود الليثي ومحمد عبده.