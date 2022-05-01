مسلسل المشوار الحلقة 30.. الحكم على وجيه بالسجن المشدد 10 سنوات

قام محمد رمضان خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 30 والأخيرة بإيهام وجيه الشوربجي بأنه سيتعاون معه لإعادة الآثار المسروقة، واتفق معه على أن يعطي طليقته ورد 5 ملايين جنيه مقابل الآثار، وبالفعل يعطيها الأموال ثم تختفي ورد بها، ثم يذهب وجيه الشوربجي برفقة ابنه مع ماهر إلى ورشة صديق، الذي يجسد دوره عمرو عبد الجليل.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 30 والأخيرة

وتظهر أحداث مسلسل المشوار الحلقة 30 والأخيرة، أن ماهر يتعاون مع المقدم علاء الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، للإيقاع بوجيه الشوربجي وعمرو عبد الجليل، وبالفعل يتم القبض عليهم جميعًا، ولكن محمد رمضان يُحكم عليه بالسجن عام مع وقف التنفيذ.

محمد رمضان يحقق أحلام طفله ويسكنا في فيلا

ويشتري محمد رمضان بالأموال التي أخذها من وجيه فيلا ومنزلا كبيرا كما كان ابنه يتمنى دومًا، بينما يُحكم على وجيه بالسجن المشدد 10 سنوات مع غرامة مليون جنيه في قضية الآثار.

وتنتهي أحداث مسلسل المشوار الحلقة 30 بانتقال محمد رمضان وزوجته وابنهما للعيش في المنزل الجديد، وتهديد طليقة وجيه له.