أغنية «عاملين جامدين» تكشف نهاية مسلسل «المشوار» لـ«محمد رمضان»

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «المشوار»، بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، ويدور في إطار تشويقي بعد هروب «ماهر»، الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان ومعه قطعة آثار يريد أن يبيعها من أجل الحصول على المال.

فيديو يكشف الحلقة الأخيرة من مسلسل «المشوار»

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحلقة الأخيرة من مسلسل «المشوار»، حيث ينتظرها الجمهور من أجل معرفة إذ كان سيتم القبض على ماهر وورد، أم أنهما سيبيعان قطعة الآثار، ويصبحا أغنياء.

وجاء خلال الفيديو ظهور محمد رمضان مع زوجته وابنهما رحيم، وهم يرقصان على أغنية «عاملين جامدين»، حيث رقص الثنائي في كواليس التصوير، وسوف يطرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة عاملين جامدين من مسلسل المشوار عقب عرض الحلقة الأخيرة اليوم الاحد والذي تشاركه فيها الفنانة دينا الشربيني.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل المشوار

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان على شاشة قناة DMC الساعة الثامنة مساءً، كما يعاد عرض الحلقة الساعة الثانية صباحًا، والساعة 1:45 مساءًا.

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما، الساعة 11:15مساءً، ويعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا.

أحداث مسلسل المشوار

تدور أحداث المسلسل عندما يضطر «ماهر» محمد رمضان لترك البلد برفقة زوجته «ورد»، دينا الشربيني وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال «وجيه» ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس، المسلسل من تأليف محمد فريد واخراج محمد ياسين.

أبطال مسلسل المشوار مسلسل «المشوار»

المسلسل بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر