محمد رمضان يصل إلى السعودية لإحياء حفل غنائي في جدة

وصل الفنان محمد رمضان، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، استعدادا للحفل الغنائي المقرر أن يقدمه في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد، ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، في «جدة سوبر دوم»، ويقدم «رمضان» خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، إلى جانب العروض الاستعراضية على المسرح.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو لدى وصوله إلى السعودية، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معلقا: «الوصول للمدينة الغالية جدة في المملكة الغالية السعودية استعدادا لافتتاح موسم جدة بحفلتي غدا بإذن الله».

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في جدة

وتصل أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان في جدة، 58 ريالا سعوديا، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للحجز، ما يقدر بنحو 285 جنيها مصريا.

محمد رمضان يطرح «عاملين جامدين» على «يوتيوب»

وخلال الساعات الماضية، أطلق الفنان محمد رمضان مع الفنانة دينا الشربيني، أغنية جديدة بعنوان «عاملين جامدين» من مسلسل «المشوار»، الذي شارك به في موسم دراما رمضان 2022، من كلمات وألحان إسلام سيندي، وجاءت الأغنية خلال الساعات الأولى من طرحها عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان على «يوتيوب»، في المركز السابع على قائمة «تريند يوتيوب»، ومحققة مشاهدات وصلت لـ162 ألف مشاهدة.