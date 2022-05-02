القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مبنى الاستقبال والطوارئ بالقصر العيني

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مبنى الاستقبال والطوارئ بالقصر العيني، اليوم الإثنين، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمترددين، رافقه الدكتور محمد عثمان الخُشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح مدير مستشفيات قصر العيني، ولفيف من قيادات مستشفى طوارئ قصر العيني.

الوزير يتفقد قسم الأشعة وطوارئ العظام وطوارئ القلب والعصبية

وتفقد الوزير أقسام المستشفى المختلفة على مساحة 7 آلاف متر مربع، واطلع على سير العمل بقسم الأشعة وطوارئ العظام وطوارئ القلب والعصبية، وغرف الإقامة القصيرة للمرضى، وقاعات الفحص الطبي، مشيدًا بمستوى التطوير الذي شهده المستشفى خلال الفترة الأخيرة، حيث تم زيادة المساحة الإجمالية للمستشفى ورفع طاقته الاستيعابية وتزويده بأحدث الأجهزة بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، ويضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية.

واستكمل الوزير جولته بتفقد بنك الدم بالمستشفى للتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أكياس الدم وأكياس البلازما خاصةً خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتوافر 1450 كيس دم، و1200 كيس بلازما، كما حرص الوزير على التأكد من توافر مخزون من الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

تحقيق التكامل بين كافة أذرع المنظومة الصحية بمصر

وأكد الوزير أهمية المتابعة المُستمرة لسير العمل بـ المنشآت الصحية، لتحقيق التكامل بين كافة أذرع المنظومة الصحية بمصر، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى التنسيق المُستمر بين كافة قطاعات المنظومة الصحية بمصر من خلال غرف العمليات المركزية التي تربط بين كافة المستشفيات والهيئات المعنية.

وحرص الوزير خلال جولته على التحدث مع المرضى المُترددين على المستشفى للتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة، فضلاً عن التأكد من رضائهم عن الخدمات الطبية المُقدمة لهم بالمستشفى، مؤكدًا أن رضا المريض والحفاظ على صحته هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الدولة المصرية.