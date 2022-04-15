القائم بأعمال وزير الصحة ينعى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية
كتب:
مريم الخطري
07:36 م | الجمعة 15 أبريل 2022
الدكتور خالد عبدالغفار
نعى الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أيمن محمد الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وكان الدكتور أيمن محمد الأمين -رحمه الله- يرأس الإدارة المركزية للجان الطبية، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حتى وفاته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.