رئيس التحرير

محمود مسلم

القائم بأعمال وزير الصحة ينعى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية

كتب:

مريم الخطري
07:36 م | الجمعة 15 أبريل 2022
الدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبدالغفار

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أيمن محمد الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور أيمن محمد الأمين -رحمه الله- يرأس الإدارة المركزية للجان الطبية، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حتى وفاته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

اقرأ المزيد:

القائم بأعمال وزير الصحة يوجه بوضع خطة موحدة لخدمات الرعاية الصحية

مساعد وزير الصحة يجتمع بمديري مستشفيات الشرقية لتطوير العمل

وزير الصحة: تأمين احتياجات المصريين من اللقاح حتى نهاية 2022

محافظ أسيوط ونائب وزير «الصحة» يستعرضان دور لجان حماية الطفولة

وزير الصحة السوداني يشكر مصر على دعم بلاده منذ بداية جائحة كورونا 

«عبدالغفار» يبحث مع وزير الصحة العراقي سبل تبادل الخبرات الطبية  
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.