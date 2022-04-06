مساعد وزير الصحة يجتمع بمديري مستشفيات الشرقية لتطوير العمل

عقد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المتوطنة بالوزارة، والدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية والتعليمية والتأمين الصحي والنفسية بمحافظة الشرقية.

مناقشة تقارير المرور الإشرافية من وزارة الصحة على المستشفيات

جاء ذلك في حضور رؤساء الإدارات المركزية بقطاع الطب الوقائي وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، ومدير عام فرع التأمين الصحي، ووكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديري العموم، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك بقاعة «الشهيد أحمد منسي» بنادي الشرقية الرياضي، لمناقشة تقارير المرور الإشرافية من وزارة الصحة على المستشفيات بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين متتاليين، لتقييم أداء العمل بها.

استهل وكيل وزارة الصحة في الشرقية الاجتماع بالترحيب بمساعد وزير الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وجميع الحضور من وزارة الصحة وقطاع الصحة بالمحافظة، مقدماً التهنئة لهم بمناسبة حلول الشهر الكريم.

التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

كما تناول الاجتماع عرض تقديمي بتقارير مرور اللجان الإشرافية من قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة على الأعمال الوقائية بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والتي تتضمن أعمال مكافحة العدوى والترصد والسلامة والصحة المهنية وصحة البيئة والأغذية والمطبخ، إضافة إلى التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وأقسام المعامل والغسيل الكلوي وغيرها.

مكافآت تشجيعية ومجازاة عدد من الفرق الطبية

وناقش مساعد الوزير مع مديري المستشفيات ما تم رصده من إيجابيات وسلبيات أثناء مرور الجهاز الإشرافي، والإجراءات المقترحة لتلاقي السلبيات، ووضع الخطط التصحيحية لها، والمدد الزمنية للانتهاء من تنفيذها، كما وجه الدكتور عمرو قنديل بصرف مكافأة تشجيعية لعدد من الفرق الطبية المتميزة بالمستشفيات في الأقسام المختلفة، ومشرفي المديرية عليها، وأيضاً مجازاة بعض الفرق، نظراً لرصد بعض السلبيات نتيجة التقصير في أداء عملها، كما وجه وكيل الوزارة بإعادة توزيع بعض الفرق خارج مستشفياتهم، لتقصيرهم في أداء عملهم.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد مساعد وزير الصحة بالتطور الملحوظ بالقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، وتحسن أداء الفرق الطبية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في المحافظة.