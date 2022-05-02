محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية (صور)

قال الأنبا ابوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسى النبي، إن القيادة السياسية لا تفرق بين الأقباط والمسلمين، الشعب المصري واحد، لا فرق بين مسلم أو مسيحي بل هناك وحدة تربط الشعب المصري منذ آلاف السنين، مشيرا إلى أن مناسبات المسلمين والأقباط هي مناسبات لكل المصريين، عيد القيامة المجيد يحتفل به المصريون جميعا يوم شم النسيم.

وقال في تصريح «الوطن» إن احتفالات هذا العام مختلفة حيت تزامنت الاحتفالات الخاصة بعيد القيامة المجيد مع ذكرى تحرير سيناء، وشهر رمضان الذي يعد شهر الانتصارات.

وقدم أسقف سيناء الجنوبية التهنئة إلى الشعب المصري وأهالي جنوب سيناء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الطائفة الإنجيلية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص أنه استقبل اليوم الإثنين، وفد من الطائفة الإنجيلية برئاسة القس إيهاب سمير ميثاق، وشيخ الكنيسة وجيه كمال، والشماسة رائدة إدوارد، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، حيث قدموا التهنئة بعيد الفطر المبارك للمحافظ، مشيرا إلي أن هناك وحدة وطنية تتميز بها مصر عن باقي دول العالم وتضرب مثالا للدول المختلفة في التآخي بين كافة طوائف المجتمع.

وتابع أنه قام بمقابلة مشايخ وعواقل جنوب سيناء صباح اليوم للتهنئة بالعيد، وأعرب عن سعادته بتلك الزيارات الدائمة للتهنئة بالأعياد والمناسبات المختلفة، في إطار العلاقات الودية وعلاقات التعاون والتآخي والتسامح.

ودعا القس إيهاب سمير الله ان يديم علي مصر السلام والمحبة تحت القيادة الرشيدة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الوحدة الوطنية

أكد اللواء خالد فودة محافظ على أهمية التمسك بروح الوحدة الوطنية بين جميع طوائف المواطنين والعمل على تنميتها والحفاظ عليها عبر الأجيال القادمة والوقوف صفاً واحداً لإعلاء شأن الوطن، وقال إن الانبا ابوللو اسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسى النبي قام بزيارته مع وفد من وفد كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ لتقديم التهـنئة بعيد الفطر المبارك.

وقام الأنبا ابوللو بالدعاء لمصر أن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.