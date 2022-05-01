محافظ جنوب سيناء: منظومة جديدة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد إن الدولة تسعى جاهدة لنجاح قمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 30 ألف مشارك، والرئيس السيسي يتابع بصفة مستمرة آخر التطورات بالمدينة، من خلال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يعقد أسبوعيا اجتماعا مع الوزرات والهيئات المعنية لتطوير مدينة السلام شرم الشيخ.

أضاف أن شرم الشيخ ترتدي حلة جديدة قبل انطلاق القمة العالمية لتتناسب مع حجم هذا المؤتمر العالمي، حيث يجري الانتهاء من استكمال مشروع المدينة الخضراء لتصبح شرم الشيخ أول مدينة سياحية خضراء في الشرق الأوسط وإفريقيا.

محطة غاز متنقلة

قال اللواء خالد فودة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وقع برتوكول مع الدكتور طارق الملا وزير البترول الأسبوع الماضي لاستكمال مشروع تحويل السيارات بالغاز الطبيعي، موضحا أنه جرى الموافقة على توفير محطة غاز متنقلة لتمويل السيارات خلال قمة المناخ وتعتبر خدمة للطوارئ.

5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

أشار إلى أن هناك 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ تعمل حاليا، وتقوم بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن هناك منظومة جديدة لتحويل السيارات بالغاز الطبيعي لتصبح كل السيارات مجهزة للتحويل بالغاز الطبيعي.

وقال إنه جرى رصد مبلغ 5 ملايين جنيه منحة لتحويل السيارات بالمدينة للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة أنه أقل في الاستهلاك من البنزين ويوفر آلاف الجنيهات، بالإضافة إلى أنه طاقة نظيفة.

محطات شحن الكهرباء

أكد محافظ جنوب سيناء أن الشركات المنفذة لمحطتي شحن السيارات بالكهرباء تسلمت الموقعين وسيبدأ التنفيذ بعد العيد مباشرة وزمن التنفيذ 3 شهور فقط، وقال إنه قام بزيارة إلي مواقع العمل لمحطات شحن السيارات بالكهرباء لتوفير الأحمال الكهربائية اللازمة لشحن الحافلات بالكهرباء.

وتابع أن التنفيذ يجري بواسطة 3 شركات كبرى متخصصة في هذا المجال لدعم وتفعيل منظومة الطاقة المتجددة، وبذلك تكون كل السيارات الموجودة بشرم الشيخ تعمل أما بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، بالتالي تحقيق أحد شروط المدينة الخضراء الخاص بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب البترول المستخدم في السيارات.

أضاف أنه جري تخصيص مساحة من الأرض بشرم الشيخ لتخريد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما طبقا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية في هذا الشأن.