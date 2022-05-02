فودة يهنئ أهالي جنوب سيناء بعيد الفطر.. ويوزع العيدية على الأطفال

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مشايخ وعواقب المحافظة بعيد الفطر، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذا عيد الفطر هذا العام مخالف عن العام السابق بعد تخفيف إجراءات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يقضي أول ايام عيد الفطر المبارك كل عام في مدينة الطور ويقوم بالتواجد مع الأهالي لتقديم التهاني لهم.

أضاف أنه قام بتأدية صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الحق المبين بطور سيناء بحضور أهالي المدينة، وقال إنه قام بجولة ليلة أمس في الطور لمتابعة الأسواق، وقال إنه جري التنبيه بضرورة تواجد منفذين علي الشواطئ العامة، وتوفير سيارات إسعاف في كل المناطق الحيوية.

1000 شنطة للأطفال

قال المحافظ في تصريحاته إنه جرى تجهيز 1000 شنطة هدية للأطفال تم توزيعها في صلاة العيد، موضحا أن صلاة العيد تمت في 131 مسجدا وساحة على مستوى مدن المحافظة التسع.

أضاف أنه جرى فتح كل الشواطئ العامة والمتنزهات للمواطنين بالمجان وخرج الآلاف من أبناء المحافظة الي الشواطئ العامة لقضاء إجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أن هناك إقبال سياحي كبير علي مدن رأس سدر، دهب، طابا، شرم الشيخ، ونسبة الاشغالات في مدينة رأس سدر نحو 90%.

تكليف رؤساء المدن بالمتابعة

أكد اللواء خالد فودة أنه كلف رؤساء المدن بزيارة الشواطئ العامة والمتنزهات لمتابعة دخول المواطنين، وكلفهم لمتابعة كل الأحياء بالمدينة ورفع درجة الاستعداد القصوى، مضيفا أن هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء وفرت سيارات إسعاف في كل المدن للتدخل السريع حال وقوع الحوادث.

وقدم المحافظ الشكر إلي جميع رؤساء المدن ومديري المديريات الذين لم يحصلوا على إجازات بسبب عيد الأضحى المبارك حيث تقرر الغاء إجازاتهم بسبب حالة الطوارئ.

وقال إن غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع حوادث، مؤكدا أن هناك اتصال بكل المدن لمتابعة الموقف في العيد عن كثب.

والتقي المحافظ بالمشايخ والعقلاء بمكتبه بالطور وقدم التهاني لهم وقام بتوزيع عيديات على الأسر غير القادرة.