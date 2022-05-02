فرحة أهالي مطروح بعيد الفطر.. زحام واستجمام على البحر (صور)

شهد كورنيش مدينة مرسي مطروح إقبالا كبيرا في أول أيام عيد الفطر المبارك من المواطنين خاصة الأطفال والأسر، وجلس الأهالي في كل مكان على الكورنيش وسط المدينة أمام ميدان الشراع، يستمتعون ببهجة العيد وسط فرحة عارمة بالعيد، والإستجمام مع الهدوء على البحر في أجواء أسرية جميلة واضحة على الكورنيش.

أماكن فسحة في عيد الفطر بمطروح

وتتميز محافظة مطروح خلال عيد الفطر بالعديد من أماكن النزهة وتعد أبرزها شواطئ مرسي مطروح والتوجه برحلات إلى بعض الشواطئ ومن بينها شاطئ عجيبة وشاطئ الأبيض وشاطئ أم الرخم وشاطئ الغرام، وشاطئ كليوباترا، وشاطئ البوسيت وشاطئ الليدو وشاطئ العوام، وشاطئ مطروح العام، وشاطئ الباسنت، وشاطئ روميل، وشاطئ باب البحر، وشاطئ الفيروز، وشاطئ الرميلة، شواطئ مينا حشيش، وشاطئ علم الروم، كما ينظم الشباب إليها رحلات زردة لتناول الطعام ويقومون بإعداد الطعام على الحطب وتسوية الأكلات المطروحية الشهيرة الأرز الأحمر واللحمة الضاني والمكرونة المبقبقة والشاي على راكية النار في أجواء احتفالية بين الأصدقاء.

كورنيش مطروح في عيد الفطر

ويقضي أهالي مرسي مطروح معظم أوقاتهم على الكورنيش خلال عيد الفطر يستمتعون بالتمشية عليه ويجلسون على الألسنة أمام الشواطئ، يتناولون التسالي من حمص الشام والحلاوة الشعر ويركبون الخيول.

ويتوجه العديد من المواطنين إلى الحدائق العامة بمطروح والمفتوحة أمام الجماهير ومنها حديقة العوام وحديقة الغزالة وحديقة كليوباترا وحديقة النصر بالإضافة إلى حديقة النادي الاجتماعي، لركوب الألعاب المختلفة ولعب كرة القدم في الملاعب الخماسي.