رأس سدر كاملة العدد في عيد الفطر المبارك.. الشواطئ تتزين بالسياح

شهدت محافظة جنوب سيناء في أول أيام عيد الفطر المبارك إقبالا كبيرا علي الشواطئ العامة والمتنزهات الموجودة في المدن المختلفة، وصرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن جميع المدن رفعت درجة الاستعداد واستعدت لاستقبال الزوار من كل المحافظات ومن المدن المختلفة، مشيرا إلى أن رؤساء المدن قاموا بجولات تفقدية صباح اليوم الإثنين لمتابعة الشواطئ العامة والمتنزهات.

أضاف فودة في تصريح خاص لـ«الوطن» أن غرفة العمليات بالمحافظة قامت بالاتصال عبر الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ برؤساء المدن للتأكد من توفير كافة الخدمات للمواطنين ومراقبة الأسواق.

رأس سدر كاملة العدد

قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر إن المدينة استقبلت اليوم ما يقرب من 10 آلاف سائح من مختلف المحافظات لقضاء إجازة عيد الفطر بالمنتجعات والفنادق والقري السياحية الموجودة على شاطئ خليج السويس، موضحا أن هناك آلاف السياح من رواد رحلة اليوم الواحد قاموا بزيارة راس سدر للاستمتاع بالشاطئ الرملي.

وتابع في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مجلس المدينة قام بمتابعة كل الشواطئ العامة والمتنزهات الموجودة بالمدينة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزوار، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب وجه بضرورة التواجد وسط المواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر.

الاستمتاع بالرياضة على شواطئ المدينة

أكد رئيس مدينة رأس سدر أن المدينة تمتلك شواطئ بطول 60 كيلو متر بداية من عيون موسي وحتي حمام فرعون، وتتميز بالرمال الفيروزية التي تصلح للسباحة، وقال إن هناك عدد كبير من الزوار يفضلون زيارة المدينة للاستمتاع برياضة ركوب الامواج (wind surfing) والتي تتميز بها المدينة.

أشار إلى أنه أجرى جولة تفقدية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة ما تقدمه للمواطنين ضمن توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.