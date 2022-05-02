أهالي كفر الشيخ يقضون عيد الفطر في المتنزهات والحدائق والرحلات النيلية

توافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ، اليوم الاثنين، في أول أيام عيد الفطر المبارك، على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، خاصة حديقة صنعاء وحديقة الحيوانات بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، ومتحف كفر الشيخ، لقضاء اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك.

الحدائق تستقبل الزوار

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه، وفضلت عدد من الأسر، قضاء أول أيام العيد بالمساحات الخضراء على جانبي شوارع المدينة الممتدة من ميدان النصر مرورًا بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وافترشت الأسر الأرض لتناول وجبة الفسيخ والرنجة، وامتطى الأطفال الجياد المنتشرة فى تلك المنطقة، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.

كما تواجد الآلاف من الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ، كما تسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم، كما توافد عدد كبير من الأهالي على متحف كفر الشيخ، إضافة للتنزه خلال الرحلات النيلية بمدن دسوق وفوه ومطوبس.

غرفة العمليات الرئيسية بكفر الشيخ تتابع الاحتفالات

تابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، في ظل تواجد أمني حول الحدائق والمتنزهات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأنه أعطى تعليمات مشددة رئيس مصيف بلطيم بتواجد البحارة المنقذين بدء من اليوم حتى نهاية الأسبوع منذ شروق الشمس لغروبها، لإنقاذ أي حالة قد تتعرض للغرق، وخاصة أن كفر الشيخ سوف تستقبل الآلاف من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.

وأضاف تم التنسيق بين الجهات المعنية وخاصة مرفق الإسعاف لانتشار 100 سيارة أمام المتنزهات والحدائق وبمصيف بلطيم على الطريق الدولي الساحلي وروافده بالإضافة لإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات.