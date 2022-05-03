13 إجراء حكوميا لمواجهة الأسواق العشوائية.. توفير سلع بأسعار مناسبة وخدمات أمنية

تواصل الحكومة مجهوداتها لمواجهة الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية مطورة والقضاء على المشكلات الناجمة عن تلك الأسواق وإزالة الإشغالات وتوفير مكان مناسب للباعة الجائلين وعدم السماح بأي تعطيل للشوارع والميادين أو مخالفات تعوق حركة المارة، وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه يتم التنسيق مع المحافظات في هذا الملف لحصر الأسواق العشوائية ودراسة تطويره أو نقله من مكانه لإزالة المخالفات.

وأشارت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة الأسواق العشوائية بالأحياء والمدن من أجل خدمة أفضل للمواطنين، ومن تلك الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، ما يلي:

خطط تطوير الأسواق

- وضع تصور لتطوير السوق في مكانه أو نقله إلى موقع أخر لتفادى أي مشكلات ناجمة عنه.

- العمل على إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية ووضع الباكيات

- القضاء على الأسواق التي تعوق حركة المرور واقتراح أماكن بديلة قريبة لخدمة المواطنين واقامتها بشكل حضاري.

- معالجة كل المشكلات المرتبطة بالأسواق القائمة ومراعاة ضوابط الحماية المدنية للحد من أي حرائق أو مخاطر تنال من تلك الأسواق.

توفير السلع بسعر مناسب

- العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة بالأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين

- العمل على توفير الخدمات الأمنية بالأسواق

- وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين داخل القرى والمدن للحد من أي فوضى

- توفير كل الخدمات داخل الأسواق الجديدة من دورات مياه والحد من أي زحام .

- الرقابة على الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات وأسعارها.

تعظيم موارد الدولة

- العمل على تعظيم موارد الدولة من خلال الأسواق الجديدة

- توعية المواطنين بمخاطر الأسواق العشوائية

- التنسيق مع جهات الولاية بالمحافظات لإقامة أسواق نموذجية

- تقديم كل محافظة رؤيتها لتطوير الأسواق ومنع العشوائية منها وإزالة الإشغالات والحد من أي مخالفات مع توفير السلع للمواطنين .