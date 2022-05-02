التنمية المحلية تخصص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين أيام العيد

ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بسرعة الابلاغ عن أي شكوى تتعلق بالخدمات أو التعديات على أراضي الدولة أو البناء المخالف أو أي مشكلات تتعلق بالقمامة أو الإشغالات خلال أيام عيد الفطر المبارك عبر الخط الساخن لمبادرة صوتك مسموع 15330 أو رقم الواتس آب 01150606783 مع تلقى غرف عمليات المحافظات أي بلاغات ترد من المواطنين والرد عليها.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

ووجهت وزارة التنمية المحلية، الوحدات المحلية في المحافظات بالتفاعل الفوري مع مشكلات المواطنين والاستجابة لأي شكاوى ترد خلال إجازة العيد والتعامل مع أي ظواهر سلبية تواجههم خلال إجازة العيد من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مع العمل على تكثيف الحملات على المواقف والساحات بالمدن والأحياء وخطوط السير للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب وعدم زيادة أجرة المواصلات بجميع خطوط سيارات الأجرة أيام العيد ومنع استغلال المواطنين من أي سائق يحاول مخالفة تعريفة الركوب.

وأكدت التنمية المحلية استمرار إقامة المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات لتوفير السلع الغذائية بسعر مناسب حتى نهاية العام مع استمرار المتابعة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.

استمرار فتح الحدائق والمتنزهات

وشددت التنمية المحلية على استمرار متابعة رؤساء الأحياء لاستمرار فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين مع اتباع الاجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الزوار مع متابعة الشواطئ أيام العيد وتوفير كل الخدمات من أجل نيل رضا المواطن، وشددت على تسيير لجان متابعة باستمرار لرصد أي تجاوزات أو مخالفات على أرض الواقع للتعامل معها وإزالة المخالفات وأي إشغالات على الفور ومتابعة مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم خلال العيد ومنع أي تجاوزات، مع قيام حملات على الأسواق والمحال للتأكد من توافر السلع وجودتها واتخاذ إجراء قانوني ضد أي مخالفة .