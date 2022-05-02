نائب محافظ القاهرة تطلع على سير العمل في العيد.. حملات نظافة ورفع إشغالات

تلقت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقريرا عن جهود الأحياء في اطار الاستعدادات لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، واستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير الخدمات للمواطنين وتكثيف حملات النظافة والتصدي لأى محاولات تعد على الأراضي.

وفي سياق متصل، قامت الإدارات التنفيذية بحي دار السلام بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة بحملة تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات شارع 9 بحدائق المعادي أمام مسجد الخليل إبراهيم وشارع أحمد زكي وشارع مصر حلوان الزراعي وشارع كورنيش النيل وبحري المستشفى العسكري وشارع الفيوم وأعلى كوبري دار السلام.

إزالة اشغالات الكافيهات والمحلات

وتابعت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي جهودها بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئي وإدارة المتابعة الميدانية بالحي بمراجعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المساجد التي تقع بنطاق الحي قبل وبعد صلاة عيد الفطر وشملت مسجد الفتح ومسجد الفاروق ومسجد المحطة بشارع 7 والمعهد الأزهري وساحة مسجد الرحمة بشارع 9 ومسجد شارع 78 وساحة المسجد الكويتي والمساجد التي تقع بنطاق زهراء المعادي، كما تم التعامل مع الاشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وتم إزالة اشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة بشارع 9 وشارع التضامن مع رفع الأعمدة الحديدية والحواجز التي يستخدمها البعض لحجز أماكن لركن السيارات وتم مصادرة المضبوطات.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل

وفي حي التبين قامت أجهزة الحى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين بمختلف شوارع الحي استهدفت الحملات بالوردية الصباحية والمسائية ورفع جميع صناديق القمامة امام جميع المساجد ومستشفى التبين المركزي وشارع الوسط وامتداده ومربع الصلب القديمة والصلب الجديدة وشارع الحزب والقسم وشارع الدائري والسبع عمرات ورفع مستجدات شارع كورنيش النيل حتى أخر الحدود ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالكورنيش وشارع الحكر البحري ومدخل مقابر الشيخ محفوظ والتبين البلد ومربع اللوكس وشارع الحزب والقسم وشارع الدائري، وجار استكمال الأعمال.

مراجعة كابلات الإنارة

كما قامت إدارة الانارة بحي طره بعزل الكهرباء لعمود نظرا لوجود ماس كهربائي إلى جانب الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بطرة الأسمنت بالجزيرة الوسطى وتم غلق أبواب الأعمدة ومراجعة الكابلات.