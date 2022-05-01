«التنمية المحلية»: التخلص من 63 مليون طن مخلفات وتراكمات خلال عامين

تعمل الحكومة على منظومة المخلفات الجديدة، لتوفير بيئة بيئة نظيفة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي والميادين والتخلص الآمن من القمامة، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والإنتاج الحربى والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، والقضاء على أبرز السلبيات، ومنها أن كفاءة جمع المخلفات تصل لـ50%، وتدوير المخلفات لا يتعدى 12% والتخلص العشوائي يتعدى 80% من خلال مقالب عشوائية.

وأشار تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية إلى أن منظومة المخلفات تعمل على عدة محاور، للارتقاء بالنظافة ونيل رضا المواطن، خاصة أن أغلب المشكلات التي تتلقاها المحافظات بسبب تدني مستوى النظافة، وتحقق إنجاز العديد من المهام والأهداف منها ما يلي:

- إنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص من القمامة.

- إغلاق المقالب العشوائية، والتصدي لظاهرة الحرق العشوائي.

- إقامة مصانع لتدوير المخلفات، وإزالة التراكمات التاريخية.

- إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، لاستيعاب المخلفات.

- التركيز على عملية الجمع السكني والتجاري في منظومة النظافة الجديدة.

- %47 من كمية المخلفات تخرج من 4 محافظات، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

- %34 من المخلفات من نصيب محافظات الدلتا، و19% من باقي المحافظات.

مشاركة القطاع الخاص في المنظومة:

- إدخال القطاع الخاص في منظومة النظافة.

- العمل على تطوير البنية التحتية للارتقاء بعمليات الجمع والنقل والنظافة العامة.

-62 مقلبًا عشوائيًا بالمحافظات جار التخلص منها.

محطات وسيطة لجمع القمامة

- 113 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة جار العمل على إقامتها بالمحافظات.

- 21 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات يجري إقامتها.

- 52 مدفنًا صحيًا وآمنًا يجري إقامتها بالمحافظات.

إدخال معدات نظافة

- 4 آلاف معدة نظافة جرى إدخالها ضمن منظومة المخلفات الجديدة.

- إحداث تغيير حقيقي قبل تطبيق الرسوم الجديدة للمخلفات.

- إدخال شركات للعمل فى منظومة النظافة، منها ارتقاء وانفيروماستر بالقاهرة بالإضافة الى عمل هيئة النظافة.

التخلص من التراكمات التاريخية

- 63 مليون طن مخلفات وتراكمات تاريخية جرى إزالتها خلال عامين.

- العمل على تطهير مصرف «كتشنر»، ورفع كفاءته بطول 69 كيلومترًا.

- مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز بالمعالجة وتشديد الرقابة والمرور.

- العمل على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة بتمويل من البنك الدولي، للحد من انبعاثات النقل العام والحرق العشوائي.