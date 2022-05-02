خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات من المنزل.. خدمة متاحة في العيد

بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك، يبحث الكثيرون عن طرق الاستعلام عن مخالفة المرور إلكترونيًا، لمعرفة قيمة الغرامات، وكيفية تقديم تظلم أو محاولة تقليل إجمالي المخالفات، والخطوات الواجب اتباعها.

ويقدم «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، كيفية الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر موقع بوابة مصر الرقمية وموقع نيابات المرور، وهي:

الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر «مصر الرقمية»

ويتيح موقع بوابة مصر الرقمية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور، من خلال اتباع الآتي:

الدخول على موقع مصر الرقمية من هنـــا.

اختيار خدمات مركباتي

تسجيل رقم الهاتف وكلمة السر الخاصة بالموقع.

ستنقل لصفحة تعرض مخالفات المرور.

أدخل بيانات رخصة السيارة، المراد الاستعلام عنها، والتي تتضمن رقم اللوحة والأرقام.

عرض قيمة مخالفات المرور المسجلة على السيارة.

الاستعلام عن المخالفات عبر «نيابات المرور»

ويتيح موقع نيابات المرور إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور والسيارات بوجه خاص، ويمكن ذلك من خلال الدخول إلي الموقع بشكل مباشر من هنــا.

اختيار خدمات نيابات المرور، ومنها الضغط على أيقونة الاستعلام.

سيطلب منك تحديد نوعية الاستعلام عن مخالفات المرور، ثم اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

إدخال بيانات الخاصة بالمركبة، والتي تتضمن رقم اللوحة المعدنية، أو اختيار الأرقام والأحرف.

سيظهر بعد ذلك بيانات رخصة المركبة، وإجمالي مخالفات المرور التي يجب دفعها.

بعد الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور، يمكن الضغط على تسديد، أو اختيار التظلم على قيمة المخالفات.

يتيح الموقع الإلكتروني لبوابة نيابات المرور إمكانية سداد قيمة المخالفات إلكترونيًا، من خلال اختيار طريقة السداد، سواء إلكترونيا أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري.