يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة سائقي السيارات والمركبات، عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة مصر، عبر محركات البحث العالمية، لمعرفة قيمة المخالفات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب المرور.

وأتاحت وزارة الداخلية، عبر موقع النيابة العامة المصرية، إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة مصر، إلكترونيًا، إضافة إلى إمكانية سداد قيمة المخالفات المرورية إلكترونيًا.

كما يتيح موقع النيابة العامة، خدمات مرورية عدة، ومنها الاستعلام عن المخالفات المسجلة على الرخص بأنواعها، سواء القيادة أو السير، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة على الموقع الإلكتروني.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة مصر.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة مصر

يمكن زيارة رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة مصر، من خلال الضغط هنـــا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة مصر

1- الدخول على موقع نيابات المرور.

2- اختيار خدمات نيابات المرور.

3- اختيار أيقونة الاستعلامات.

4- اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

5- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

6- يمكن اختيار الأرقام فقط أو الأرقام والأحرف.

7- تظهر بعد ذلك بيانات رخصة المركبة، وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

8- عقب الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور، يتم الضغط على طلب استخراج شهادة وفاء الغرامات.

9- تظهر على الشاشة أمام المستعلم رسالة بها عدد من الشروط التي يجب الموافقة عليها لإتمام عملية تسجيل الغرامات.

10- وبعد ذلك تظهر شاشة بها عدد من البيانات المطلوبة من الراغب في دفع الغرامية المالية على المركبة، وعليه أن يملأها، وتشمل «الاسم الرباعي، العنوان، إدارة المرور التابع لها المواطن، ورقم المركبة الخاصة به».

ليس ذلك فقط، بل يتيح الموقع الإلكتروني إمكانية سداد قيمة المخالفات إلكترونيًا، من خلال اختيار طريقة السداد، سواء إلكترونيا أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري.