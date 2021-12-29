استعلام مخالفات المرور دراجة نارية.. اعرف الرابط والخطوات

تتيح النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور دراجة نارية عبر موقعها الإلكتروني، للاستعلام عن قيمة المخالفات المالية على مركباتهم بشكل إلكتروني، تجنبا للزحام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يتيح الموقع معرفة قيمة مخالفات السيارة برقم اللوحة، فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى.

وفي إطار بحث الناس واهتمامهم بهذا الأمر، تستعرض «الوطن» استعلام مخالفات المرور دراجة نارية، ورابط وخطوات الاستعلام عبر موقع النيابة العامة، كما يلي:

استعلام مخالفات المرور دراجة نارية

1. يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن المخالفات من موقع النيابة العامة.

2. بعد زيارة موقع النيابة العامة انقر على خدمات نيابات المرور.

3. اضغط على كلمة «استمرار» الموجودة أسفل أيقونة «استعلامات».

4. اضغط على ما تريده من الأيقونات المتاحة سواء مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة.

5. الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات والدراجة النارية من خلال رقم الرخصة وبياناتها المشتملة على «الرقم القومي، نوع الرخصة سيارة دراجة نارية، والمحافظة التابع لها وحدة التراخيص»، ثم الضغط على إجمالي المخالفات لتظهر لك المخالفات المقررة عليك.

مخالفات لا يجوز التصالح فيها

هناك مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل:

1- قيادة مركبة دون لوحات أو استخدام لوحات مخالفة، أو دون فرامل.

2- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

3- السير عكس الاتجاه.

4- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.

5- لا يجوز التصالح والتظلم فيمن يتعمد تعطيل حركة المرور، أو في حال الاعتداء على أحد أفراد المرور.

6- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

7- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

8- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.

9- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

10- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع فيه مصابون وعدم الاهتمام بإسعافهم.

11- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «السرينة».