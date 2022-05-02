دينا: هدخل الجنة برحمة ربنا.. وإنكار سلاف فواخرجي لنار الآخرة «تهريج»

أبدت الفنانة دينا، دهشتها من إنكار السورية سلاف فواخرجي لوجود النار في الآخرة، وفقاً لتصريحات الأخيرة التي أثارت جدلاً بعد ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية العربية خلال شهر رمضان، إذ أرجعت رأيها إلى قناعتها بأن الله لن يحرق عباده.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ما أثير في هذا الشأن «تهريج»، بحسب وصفها، مضيفة أنها لا تعلم الديانة التي تتبعها سلاف كي تدلي بمثل هذا التصريح، لأن النار موجودة في الآخرة بكل تأكيد.

وبسؤالها عن خشيتها من العقاب الآلهي في الآخرة، ردت دينا بقولها: «أؤمن دوما بأن الله غفور رحيم، وإني هدخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالي».

دينا: أقضي إجازة العيد مع ابني في باريس

وفي سياق مختلف، أكدت دينا، أنها تتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس رفقة ابنها «علي»، إذ سافرت إليه لقضاء إجازة العيد معه هناك، ومن المقرر أن تعود إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، للتحضير لمشروعاتها الفنية الجديدة، بعد أن انتهت من تصوير مسلسلها الأخير «ملف سري»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.

وأبدت دينا سعادة بالغة، إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن الشخصية، مؤكدة أنها استمتعت بتجسيد شخصية «فريدة»، كونها مختلفة عنها من كل النواحي، ولا تشبهها في أي شيء، بحسب قولها، إذ أنها تبحث دوماً عن الشخصيات البعيدة عن شخصيتها الحقيقية، لأنها تعطيها مساحة لإبراز موهبتها وتقديم شخصيات جديدة ومختلفة دائماً.

أبطال مسلسل «ملف سري»

يشارك في بطولة «ملف سري» هاني سلامة، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي، كارولين عزمي وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.