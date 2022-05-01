مسلسل ملف سري الحلقة 30 لـ هاني سلامة.. إعدام يوسف المالكي وزواج يحيى

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 30، بمناقشة حادة بين المحامي شاكر عز الدين شخصية نضال الشافعي، والمستشار يحيى عز الدين «هاني سلامة»، إذ اكتشف الأخير أن شقيقه شاكر يعاني من مرض نفسي، يتخيل دوما والده ويحدثه، في حين أن والده توفى منذ فترة، وكشفت الجلسة التى جمعتهما، عن كراهية داخل شاكر تجاه شقيقه يحيى، ولدت نتيجة حب والده ليحيى أكثر منه، وفى نهاية المناقشة، طلب يحيى من شاكر أن يذهب معه إلى الشرطة، لكي يسلم نفسه، كونه كان سبب من أسباب وفاة خطيبته نور، التى جسدت دورها رحمة حسن.

ملف سري الحلقة 30.. شاكر مصاب بمرض نفسي

استكملت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 30، بتسليم القضاء ملف قضية عائلة المالكي من جديد للمستشار يحيى عز الدين، بعد أن تمت الموافقة على عودته إلى القضاء من جديد.

ملف سري الحلقة 30.. فريدة تسلم يوسف المالكي مستندات

كشفت فريدة، شخصية دينا ضمن أحداث مسلسل ملف سري، ان عائلة المالكي لديهم مستندات مليئة بالفساد، وأنها رفضت تسليم تلك المستندات فى البداية، لخوفها على زوجها السابق يوسف المالكي شخصية ماجد المصري.

وأصدرت المحكمة خلال الحلقة، عدة أحكام، إذ جرى الحكم على شاكر عز الدين، وريم محمود، بالسجن سنة مع الشغل، لخطف نور، والسجن المشدد 3 سنوات على كريم شخصية مهند حسني، للشروع فى قتل المستشار يحيى عز الدين

أما في قضية المالكي، حكم المستشار يحيى على عاشور الذي يعرف بشخصية يوسف المالكي شخصية ماجد المصري، بالإعدام شنقا، لقتله ناجي الخلعي مع سبق الإصرار، وبمعاقبة حسين صادق شخصية إيهاب فهمي، بالإعدام شنقا، وبمعاقبة هارون المالكي شخصية محسن محي الدين بالسجن المؤبد، بسبب التحريض، وعدنان سيد الراعي بالسجن المؤبد، وليل عاشور بالسجن المشدد 7 سنوات.

وانتهت الحلقة بزواج المستشار يحيى عز الدين من مريم المالكي شخصية عائشة بن أحمد.