دينا: معنديش «ملفات سرية» فى حياتى وأقضى أسعد أيامى مع الوحدة

أبدت الفنانة دينا سعادة بالغة إزاء الأصداء الإيجابية التى تلقتها عن شخصية «فريدة» فى مسلسلها الجديد «ملف سرى» المعروض فى السباق الرمضانى الحالى، مؤكدة أن اختلاف الشخصية وراء تحمّسها لها، خاصة أن الجمهور معتاد على تقديمها أدوار السيدة الشعبية، أما دور المرأة الأرستقراطية فلم يسبق لها تقديمه على مدار مسيرتها الفنية.

وكشفت «دينا» فى حوارها مع «الوطن» عن تحضيراتها لشخصية «فريدة» وتفاصيل تعاونها مع الفنان هانى سلامة، ومواقف الظلم فى حياتها، والمسلسلات التى تابعتها فى دراما رمضان، ولم يخلُ الحوار من التصريحات الجريئة والصادمة التى جاءت على لسانها، منها ما يتعلق بمطالبتها بتدريس الثقافة الجنسية فى المدارس، وفصل الدين عن الفن، وأعلنت موقفها من إنكار الفنانة السورية سلاف فواخرجى وجود النار فى الدار الآخرة.

كيف جاءت ردود الفعل إزاء دورك فى مسلسل «ملف سرى»؟

- سعدت بالأصداء وردود الفعل الإيجابية، كون «فريدة» شخصية ثرية درامياً، ومختلفة جذرياً عن سابق أدوارى، لاسيما أنها ليست امرأة شعبية، وإنما تُعد سيدة أرستقراطية «هانم»، وشعرت بأنها أكبر من عمرى، ومع ذلك أردت خوض التجربة، واستمتعت بكل تفاصيلها وكواليس تصويرها.

معنى كلامك أن كبر عمر «فريدة» وفقاً للأحداث أصابك بالقلق؟

- بكل تأكيد، فابنى عمره 35 عاماً، حسب الأحداث، «وأنا ماجيبش ابن عنده العمر ده»، ولكنى أردت تحدى نفسى مع «فريدة»، ووضعت هدفاً مفاده أن أكون مقنعة، وهو الهدف الذى تحقق بإشادات الجمهور، وهو ما أعتبره نجاحاً بما تعنيه الكلمة.

كيف تحضّرتِ للشخصية التى تتعامل دوماً بـ«الشوكة والسكينة» مثلما نقول باللهجة الدارجة؟

- «فريدة» استفزتنى، لأنها لا تشبهنى بالمرة، فأنا إنسانة أبسط منها فى حياتى، فلا وجود لأى تشابه بينى وبينها، فلن تجدنى أرتدى ملابس «كلاسيك» مثلها، وكذلك الحال بالنسبة لطريقة تصفيف شعرى، فكل تفصيلة فيها مختلفة عنى تماماً، وعلى أثر ذلك أحببتها وقررت تقديمها.

«فريدة» تعرّضت لصدمة إنسانية بعد وفاة ابنها.. فكيف استحضرتِ مشاعر الفقد كى يكون أداؤك مقنعاً؟

- إذا كنتِ تقصدين استحضارى لمشاعر شخصية، فأنا لا أستعمل مشاعرى الخاصة فى أدوارى، وإنما أستخدم مشاعر الشخصية أياً كانت، لأننى لو مررت بنفس حالة «فريدة»، فرد فعلى لن يكون مثلها بالمرة، «ربنا ما يكتبها على حد أبداً».

لا أستعمل مشاعرى الخاصة فى أدوارى لأن «أدائى هيكون أوفر»

ولكن الكثير من الممثلات يستحضرن لحظات إنسانية خاصة فى حياتهن عند أداء مثل هذه المشاهد.

- «الواحدة لو حطت نفسها مكان فريدة هيكون أداؤها أوفر»، لأنه اختبار إلهى ربنا ما يكتبه على حد، وربنا يصبّر قلب كل أم فقدت حد من أولادها، ولكنى إذا تعرضت لموقف مشابه - لا قدر الله - «مش هبقى موجودة فى الدنيا ومش هعرف أتكلم»، ومن ثم أنحى شخصية «دينا» تماماً أثناء التمثيل، وتظل مشاعرى الشخصية الدرامية هى الحاضرة.

انطلاقاً من كون الأحداث تتعرض لفكرة الظلم.. متى ظُلمت «دينا» فى حياتها وتنتظر فرصة الحصول على حقها؟

- لا أفكر فى حياتى من هذا المنطلق، لأنى «باسيب كل حاجة على ربنا»، بالإضافة إلى أننى أنسى مواقف الظلم، وذلك مهما بلغت درجة الأذية وقتها، و«مش مستنية الرد».

ولكنك إنسانة لها مشاعر وأحاسيس قد تنفجر عند الإحساس بالظلم.

- أسيطر جيداً على أعصابى «وآخرى إنى أبعبع فى البيت»، وأردد: «أنا هاعمل وهاسوى»، ولكنه يكون مجرد كلام ليس أكثر.

معنى كلامك أن دينا ترجئ أخذ حقها للآخرة ممن ظلموها؟

- بكل تأكيد، لأننى سأكون بحاجة إلى كل حسنة من الحسنات آنذاك، فالدار الآخرة هى الأهم من الدنيا فى رأيى.

وما الملف السرى فى حياة دينا انطلاقاً من اسم مسلسلك؟

- ضاحكة: «معنديش ملفات سرية فى حياتى خالص»، كل حاجة معروفة عنى وعلى الملأ، لأنى أعلن عن أفعالى قبل حدوثها، بمعنى «لو كنت مسافرة بكرة هاقول»، وذلك رغم تحذيرات أصدقائى المقرّبين الذين ينصحوننى، قائلين: «ماتقوليش وخلّى السفرية تمشى»، ولكنى لا أتمكن من الاستجابة لنصائحهم، حيث أعلن توجّهاتى حتى لا أفسد مخطط أحد أو أربك حساباته وما إلى ذلك من تفاصيل.

كيف تقيّمين تعاونك مع الفنان هانى سلامة؟

- هانى سلامة من أكثر الشخصيات أدباً واحتراماً، فلا تجده يتصرّف تصرفات النجوم المعتادة دوماً، وإنما يتّسم بالتواضع والاحترام والأدب، والحقيقة أنه جسّد شخصية «يحيى» بحرفية شديدة، وأهنئه على نجاحه فى الموسم الرمضانى الحالى.

وهل تعاطفتِ مع «فاتن» بعد تعرّضها للتعنيف الزوجى؟

- إلى حدٍّ ما.

كيف؟

- لم أمر بموقف مشابه لها كى أتأثر، ولكن بالتأكيد النماذج المشابهة لها تتعرّض لعذاب أليم.

معنى كلامك أنكِ لم تتعرضى للعنف فى زيجاتك السابقة؟

- نعم، فكل زيجاتى كان الاحترام المتبادل هو ما يميز العلاقة.

بعد إشادتك بـ«ياسر جلال» فى «الاختيار3».. فما الشخصية التى تطمحين لتجسيدها مستقبلاً؟

- شفيقة القبطية، لأننى أحب قصة حياتها والتحولات التى شهدتها، حيث أراها شخصية ثرية درامياً ومغرية لأى ممثلة.

وما موقفك إذا ما جاءك أحد المنتجين بعرض لتقديم قصة حياتك على الشاشة بعد 20 عاماً من الآن؟

- لن أوافق، فلا أحب ظهور قصة حياتى على الشاشة، وإن كنت أؤكد أن كل تفاصيلها معروفة للناس، فأنا إنسانة أتعامل بتلقائيتى دوماً ولا أخفى أسراراً على الجمهور.

تصريح الفنانة نجوى فؤاد عنك بأنك «إنسانة فى حالك» أعطى انطباعاً إنكِ شخصية انطوائية.. فما ردك؟

- على الإطلاق، ولكن أكون مشغولة بشغلى وأمور أخرى فى حياتى، منها الدراسة والزواج وتربية ابنى «على»، ومع ذلك فأنا لست انطوائية بل أحب الناس وأتعامل معهم دون تمييز، والحقيقة أننى أحب نجوى فؤاد كثيراً، وأحترم وأقدر تاريخها الفنى الكبير.

ولكنها أبدت استياءها من عدم سؤال أحد عنها.. فهل تخشين مواجهة المصير نفسه فى مرحلة الكبر؟

- لدىّ صداقات كثيرة من خارج الوسط الفنى، منهم أصحابى من أيام الدراسة والابتدائى والجامعة، «هم مكملين معايا وعلى الحلوة والمرة سوا»، وما يميز علاقاتنا أننا فى سن واحدة تقريباً، فإذا اعتزلت كل منا مهنتها، سنعتزل فى توقيت واحد.

هل تفكر دينا فى اعتزال التمثيل والرقص؟

- هذا التفكير لا يراودنى إطلاقاً، فأنا مستمرة فى مهنتى حتى آخر نفس.

بمَ تُعقبين على تصريح الفنان خالد الصاوى فى حواره مع «الوطن» حين قال «اللى شايف الفن حرام يسيبه، لأنها مش ناقصة أمراض»؟

- أوافقه الرأى بغض النظر عن جزئية الأمراض، ولكننى أندهش ممن يقررون الاعتزال فجأة، ويتحدثون بعدها بشكل مشين عن الفن، فلا يجوز لأحد أن يستعر من حياته، فإذا أردت الاعتزال، فلتعتزل فى صمت، «ليه بتتكلموا؟ إيه وجه استفادتكم؟».

رغبة سعد الصغيرفى الاعتزال لإرضاء الله معناها «إنه بيقدم فن مش كويس»

وما رأيك إزاء رغبة المطرب سعد الصغير فى الاعتزال كى يرضى الله عنه، وفقاً لكلامه؟

- من الممكن أن نوع الفن الذى يقدّمه ربنا مش راضى عنه، فهو أدرى بهذه الجزئية ولكن كل إنسان عارف هو بيعمل إيه فى حياته، وعارف ربنا راضى عنه ولّا لأ، وما أتمناه هو الفصل تماماً بين الفن والدين، فلنترك الدين لأهل الدين والفن لأهل الفن، «واللى مش عاوز يبقى فى الفن يعتزل ويمشى بهدوء»، لأن الكلام المبالغ فيه أحياناً يعكس معاناة الفنان من هجر الفن له وليس اعتزاله.

متى شعرت «دينا» بالوحدة؟

- أحب الوحدة والجلوس وحدى دوماً، وهى سمة مميّزة فى شخصيتى، وأشعر بالسعادة حينما أقضى أوقاتى مع نفسى.

الفنانة نهلة سلامة صرّحت أخيراً بأنكِ «زعلتى منها» بعد تقديمها دور البطولة النسائية فى فيلم «مستر كاراتيه» رغم ترشيحك له؟

- لم أكن مرشحة، بل تعاقدت على دور البطولة رسمياً، وعلمت باختيارها للدور قبل انطلاق التصوير بساعات معدودة، «زعلت منها وقتها بحكم صغر سنى»، وكنت أتأثر كثيراً من هذه الأمور، لدرجة أننى ظللت أبكى لمدة 3 أيام متتالية، وقد جاء زواج المخرج محمد خان من نهلة وراء اختيارها آنذاك.

ألم يتدخل بطل الفيلم أحمد زكى لحل هذه الأزمة وقتها؟

- «ماعرفش إيه اللى حصل»، ولكنى أكون انطوائية فى مثل هذه الأوقات، وتعاملت مع الموقف حينها على أن الدور مش نصيبى، «كان ممكن أعمله ويجرالى حاجة»، كما أقتنع دوماً بأن الأرزاق من عند الله وليست بأيدى العباد.

«ستو أنا» مكسرة الدنيا ولكنها أغنية «مش للرقص»

هل تعتبرين أغنية «ستو أنا» لأكرم حسنى وأيتن عامر أغنية راقصة بعد نجاحها الكبير؟

- الأغنية مكسرة الدنيا وأهنئ أكرم وأيتن وهنادى مهنا على نجاحهم، لأن تقديمها فى إطار مسلسل كوميدى أمر جيد للغاية، ولكننى لا أستطيع الرقص عليها لأنها لا تحمل معانى يمكن التعبير عنها جسدياً، فإذا عبرت عنها سيكون رقصى كوميدياً للغاية.

أتوافقين الفنانة دينا الشربينى الرأى حين أعلنت أن الثقافة الجنسية هى أولى خطوات التصدى لظاهرة التحرش؟

- نعم، ولا بد من تدريس الثقافة الجنسية لطلبة المدارس مثلما يحدث فى الغرب، بحيث يتم تصحيح مفاهيم مغلوطة قد يتعامل البعض على أنها أمر معيب، ولكن «لا حياء فى العلم»، ولا بد أن يكون النشء مستقراً من الناحية النفسية، ويستقى معلوماته ممن يفوقونه عمراً، لأنه قد يتلقى خبرات غير موزونة حال سؤاله لأصدقائه.

بحكم عملك مع الفنان محمد رمضان.. ما رأيك فى اتهام نجل شعبان عبدالرحيم له بتقليد والده فى ملابسه؟

- محمد رمضان يرتدى ملابس الأمريكان، ولا يقلد شعبان عبدالرحيم من قريب أو بعيد.

وماذا عن تصريح الفنانة السورية سلاف فواخرجى عن عدم وجود نار فى الآخرة بدعوى أن الله لن يحرق عباده..

- كلامها ده فى أى ملة؟ ما الديانة التى تتبعها سلاف؟ أريد الإجابة عن هذين السؤالين.

«سلاف» فى مقابلة تليفزيونية معها رفضت الإفصاح عن ديانتها

- «لما نبقى نعرف ديانتها، نشوف الديانة دى قالت كدة ولّا لأ، ولكن بالتأكيد النار موجودة فى الآخرة، إحنا هنهرج؟».

وهل تخشى دينا العقاب الإلهى فى الآخرة؟

- مؤمنة بأن الله غفور رحيم، وأنا هادخل الجنة برحمة ربنا.

مسلسلات أتابعها

لم أتمكن من متابعة كل المسلسلات المعروضة، لانشغالى بالتصوير حتى الأيام الأخيرة من رمضان، ولكنى شاهدت الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار3»، وأعجبت بتجسيد ياسر جلال لشخصية الرئيس «السيسى»، حيث نجح بمجهوده ومذاكرته فى إتقان أدائه للشخصية، لأن المقارنات تكون حاضرة بين التمثيل والواقع، والحقيقة أن ياسر جلال تمكن من حصد الإشادات بأدائه، كما شاهدت حلقتين من مسلسل «فاتن أمل حربى» لنيللى كريم، وأود تحية شريف سلامة على أدائه رفيع المستوى، لأن دوره بعيد تماماً عن شخصيته الحقيقية، فهو «مابيعرفش يطجن زى سيف فى العمل»، بالعكس هو إنسان محترم وهادئ وقليل الكلام.