محمد رمضان يوجه رسالة حب لـ دينا الشربيني في مسلسل المشوار الحلقة 17

حاولت ندى موسى التصالح مع دينا الشربيني بعد أن كشفت لها خيانة زوجها لها خلال الحلقة السابقة، ولكن ورد أخبرتها أن تتركها حتى تهدأ، وتستطيع التعامل معها، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 17.

مسلسل المشوار الحلقة 17.. محمد رمضان يحاول التحدث إلى زوجته

وشهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 17 ذهاب محمد رمضان إلى المدرب الخاص بابنه وطلب منه مكان للإقامة به، وبالفعل ذهب معه إلى أحد الغرف الخاصة به ليقيم بها، كما حاول التحدث إلى ورد التي رفضت كافة محاولاته، ثم أرسل إليها رسالة يخبرها بمدى حبه لها، وعن أحلامهما التي رسماها معًا لتحقيقها.

عزة تحاول إقناع ورد للذهاب معها إلى الحفل

طلبت عزة من ورد أن تذهب معها إلى حفلها الغنائي، ولكن ورد رفضت في البداية، لتصر على الذهاب معها، وأخبرتها أنها ستقول لشامل أن لا يذهب محمد رمضان معهم إلى الحفل حتى تكون على راحتها، وبالفعل تحدثت عزة إلى شامل وأخبرته أن ورد لا تريد رؤية محمد رمضان، وأخبرها شامل أنه بدأ يشك في ماهر، وأنه يجهز لعمل ما يحاول معرفته.