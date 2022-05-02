«واتساب» يطرح تحديثا جديدا لمستخدمي التطبيق قريبا

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp طرح تحديثًا جديدًا من خلال Google Play Beta Program، مما يجعل الإصدار يصل إلى 2.22.10.14، إذ يعمل التحديث الجديد للتطبيق على مؤشرات للتشفير من طرف إلى طرف في الجزء السفلي من قائمة الدردشات لتحديث مستقبلي.

وقال موقع wabetainfo المختص بنقل أخبار تطبيق واتساب، إنه اكتشف بعض المراجع التي تدل على طرح واتساب لتحديث جديد للمستخدمين.

توقعات بطرح المزيد من التحديثات

وأضاف أن تطبيق واتساب يخطط لإضافة تذييل «رسائلك الشخصية مشفرة من طرف إلى طرف» في أسفل قائمة الدردشات بحيث يعرف المستخدم دائمًا أن رسائله مشفرة من طرف إلى طرف ولا يمكن لأي شخص، ولا حتى WhatsApp، قراءة محتواها.

وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن يطرح التطبيق المزيد من التنبيهات المماثلة في أقسام أخرى من التطبيق في التحديثات المقبلة.

تحديث مستقبلي على «واتساب»

ويقوم WhatsApp أيضًا بتطوير نفس التذييل لتحديث مستقبلي لـ WhatsApp beta لنظامي التشغيل iOS و WhatsApp Desktop beta وسيكون سجل التغيير متاحًا على هذا الموقع عند إضافة التذييل الجديد رسميًا.

ولم تكن هذه الميزة الوحيد التي يعمل عليها تطبيق واتساب مؤخرًا، ولكنه أعلن في وقت سابق عن إضافة الكثير من التعديلات والتحديثات الخاصة بالتطبيق، وكذلك المميزات التي ستعمل على زيادة رفاهية وراحة المستخدمين، كما يسعى التطبيق منذ فترة إلى إضافة الكثير من المميزات، التي تتوفر في التطبيقات الأخرى وغيرها من المميزات الحديثة التي ستساهم في تحسين الاستخدام، إذ يعتبر تطبيق واتساب من أشهر التطبيقات الخاصة بالمراسلة انتشارا واستخداما في العالم، ويستخدمه الكثير من الاشخاص سواء في حياتهم العملية أو الاجتماعية وغيرها.