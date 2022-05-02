«التنمية المحلية»: حل مشكلة عمود إنارة في قرية الغربي بالأقصر

تلقت وزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة صوتك مسموع، الخاصة بالتفاعل مع المواطنين وحل مشاكلهم ومطالبهم، شكوى من مواطنين في قرية الغربي بمحافظة الأقصر من سقوط أحد اعمدة الإنارة، ما يهدد حياة المواطنين بالقرية خاصة الأطفال من الصعق بالكهرباء نتيجة الأسلاك العارية.

حل مشكلة عمود إنارة

وتنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للقائمين على مبادرة «صوتك مسموع» والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تواصلت «صوتك مسموع» على الفور مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، وجرى التنسيق مع مجلس المدينة، ونزول حملة تضم فنيين متخصصين، واستبدال العمود المكسور بعامود آخر، وشد الأسلاك الخاصة به وتشغيله وإنهاء أسباب الشكوى.

ووجه سكان القرية الشكر لمبادرة «صوتك مسموع» لسرعة استجابتها للشكوى التى تقدموا بها.

توجيهات لرؤساء الأحياء

من ناحية أخرى، شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على المحافظات خلال أيام عيد الفطر ضرورة التصدي بحزم لأي محاولات للتعد على أراضى وأملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف وتكثيف المرور الميداني من قبل رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملهم خلال إجازة العيد والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضي، وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة التعديات في المهد

وتابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية جهود عدد من المحافظات مثل كفر الشيخ والمنوفية و أسوان والإسكندرية والأقصر وبني سويف والشرقية والدقهلية لإزالة التعديات في المهد وإزالة كل صور التعديات.

تكثيف أعمال النظافة

كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمحافظين بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء، والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى ونيل رضا المواطنين، ورفع أي اشغالات أو مخالفات والقضاء على الظواهر السلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال العيد، والقيام بجولات ميدانية لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال أيام عيد الفطر، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظات: الدقهلية وأسوان ودمياط والمنوفية والقليوبية والإسكندرية والشرقية في هذا الشأن.