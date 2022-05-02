بريد الوطن.. «التأمين الصحى» ترد على حالتى «شحتة» و«عمير»

اطلعت باهتمام بالغ على ما نشر بجريدتكم بتاريخ 22 فبراير الماضى تحت عنوان «شحتة أصيب بتضخم وجهه.. ووالده عايزه يتعالج».. والمتضمن طلب علاج الطفل شحتة أحمد شحتة، وفى هذا الشأن نفيدكم بأنه تم الاتصال بوالد الطفل شحتة، الذى أبدى رغبته فى تحويل نجله للعلاج بمستشفى الدمرداش، وتم عرض الطفل على استشارى الأطفال، وبعد توقيع الكشف الطبى عليه تم تحويله إلى مستشفى الدمرداش لعمل الفحوصات والأشعة، وتم عرض الطفل على استشارى أمراض الدم، ورفعه إلى اللجنة العليا للدواء، أما فيما يتعلق بحالة الطفل عمير سيد التى وردت فى موضوع «عمير يعانى من مرض نادر» فقد تم الاتصال بوالد الطفل لبحث شكواه لكنه أفاد بأن ابنه قد توفى.

محمد السيد ضاحى- رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى

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