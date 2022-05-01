بريد الوطن.. سافرت بدرى

ندهت وقلت له استنى

لفين طاير يا قلبى وحيد

ده قلب أمك بيتمنى

يحس بخطوتك تمشى

فطورك لسَّه مكملشى

ليه مستعجل كده تمشى

ما بدرى يا ولدى واتأنَّى

يا شمس وقررت تغرب

يا نور اتطفى فِ المغرب

سافرت لجنتك بدرى

تعيش فيها وتتهنَّى

نجلاء نعيم

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