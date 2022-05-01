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محمود مسلم

بريد الوطن.. سافرت بدرى

كتب:

الوطن
08:45 م | الأحد 01 مايو 2022
ارشيفية

ارشيفية

ندهت وقلت له استنى

لفين طاير يا قلبى وحيد

ده قلب أمك بيتمنى

يحس بخطوتك تمشى

فطورك لسَّه مكملشى

ليه مستعجل كده تمشى

ما بدرى يا ولدى واتأنَّى

يا شمس وقررت تغرب

يا نور اتطفى فِ المغرب

سافرت لجنتك بدرى

تعيش فيها وتتهنَّى

                              نجلاء نعيم

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