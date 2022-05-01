بريد الوطن.. سافرت بدرى
كتب:
الوطن
08:45 م | الأحد 01 مايو 2022
ارشيفية
ندهت وقلت له استنى
لفين طاير يا قلبى وحيد
ده قلب أمك بيتمنى
يحس بخطوتك تمشى
فطورك لسَّه مكملشى
ليه مستعجل كده تمشى
ما بدرى يا ولدى واتأنَّى
يا شمس وقررت تغرب
يا نور اتطفى فِ المغرب
سافرت لجنتك بدرى
تعيش فيها وتتهنَّى
نجلاء نعيم
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