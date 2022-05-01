بريد الوطن.. وجِّهوا بتشغيل مستشفى محلة دمنة يا مسئولى «الصحة»

نشكو نحن مواطنى قرية محلة دمنة مركز ومدينة المنصورة من ضياع حقوقنا المشروعة والمسلوبة من الخدمات الصحية، ورغم صدور قرار رقم ٥٥١٥ لسنة ٢٠٠٨ بتشغيل وتفعيل مستشفى المركزى بمدينة محلة دمنة، أسوة بالمراكز الأخرى، ولبعد المسافة عن مستشفى المنصورة العام، ومستشفى دكرنس العام بمسافة ١٥ كيلو وذلك لإغاثة وإسعاف الحالات الحرجة والحوادث والأمراض المزمنة وكبار السن، فإن القرار ما زال حبيس الأدراج مع العلم بوجود عدد ٢ مبنى للمستشفى على مساحة كبيرة دون استفادة، نناشد المسئولين فى وزارة الصحة تفعيل القرار وتشغيل المستشفى لخدمة المرضى.

عن أهالى مركز ومدينة محلة دمنة:

أحمد عبداللطيف سليمان

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