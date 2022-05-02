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ياسر جلال: فخور بتقديم شخصية الرئيس السيسي والتحدي كان كبيرا

كتب:

محمد أيمن سالم
10:24 م | الإثنين 02 مايو 2022
الفنان ياسر جلال في مسلسل الاختيار

الفنان ياسر جلال في مسلسل الاختيار

قال الفنان ياسر جلال، إنه فخور وسعيد بتقديم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمل درامي، متوجها بالشكر لله سبحانه وتعالى، على نجاحه وتوفيقه في عمله، لافتا إلى أنه ازداد حبا وتقديرا واحتراما للرئيس، خلال متابعته إنجازاته، ومقاطع الفيديو في مرحلة إعداد مسلسل الاختيار 3.

وأوضح «جلال»، أن التحدي كان كبيرا خلال المشاركة في عمل بهذا القدر من الأهمية والوطنية، جاء ذلك خلال استضافته براديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى.

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