معجزة إلهية تنقذ طفلة من الموت بعد سقوطها في «فتحة» بكوبري الملك الصالح

حادث تسبب في حالة من القلق بعد سقوط طفلة صغيرة، تبلغ من العمر 7 أشهر فقط، من أعلى كوبري الملك الصالح، خلال ركوبها مع والديها دراجة نارية، إلا أن الكوبري يوجد به بعض «النقر»، وحاول الأب تفاديها لكن سقط الموتوسيكل، وسقطت الطفلة بين فتحات الكوبري لتهوى على الأرض، ما تسبب في إدخالها في غيبوبة.

تصريحات صادمة للأب

تصريحات أدلى بها «أشرف» والد الطفلة «بيسة» لـ«الوطن» أكد خلالها أن حالة ابنته حاليا صعبة للغاية، وبعض المستشفيات لم تقبل علاجها، ويسعى في أن تقبلها مستشفى خاص لاستكمال علاجها.

من جانبها، قالت المحامية مها أبو بكر، وهي شاهدة عيان على واقعة سقوط الطفلة من أعلى كوبري الملك الصالح، في تصريحات لـ«الوطن» إنه في نحو الساعة 11:30 مساء فوجئ الجميع على كوبري الملك الصالح بسماع صريخ لإحدى السيدات، فتوقفت السيارات وخرج السائقون من سياراتهم تجاه صوت الصرخة ليجدوا طفلة لا تتجاوز 7 أشهر سقطت من خلال فتحة.

ووصفت «أبوبكر» هذه الواقعة بشديدة «الفظاعة» والغرابة، قائلة إنه تبين بعد ذلك اصطدام 3 سيارات أعلى الكوبري واصطدموا بالدراجة النارية، وأدى ذلك لسقوط الفتاة أرضا، متابعةً: «الناس بتقول مفيش يوم بيعدي إلا لما ده بيحصل».

مناشدة لمحافظ القاهرة

وناشدت «أبوبكر» محافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية بضرورة إحلال وتجديد هذا الكوبري بشكل آدمي بحيث يستطيع المواطنون العبور عليه، «أنا شوفت الحادثة تحت الكوبري، شوفت كأن فيه عروسة بتطير من مكان الفتحة، ومتصورناش إن دي طفلة».