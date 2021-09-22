عطل مفاجئ بأحد القطارت بـ«الملك الصالح» يأخر رحلات المترو بالخط الأول (صور)

كشف مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، عن وجود عطل بمحطة الملك الصالح بالخط الأول للمترو، «المرج الجديدة - حلوان»، وذلك لوجود عطل فني مفاجئ بأحد القطارات، مما أدي إلى تأخير بعض الرحلات، موضحا أنه جاري العمل على إصلاح العطل، لعودة حركة قطارات الخط الأول لطبيعتها.

متابعة سير حركة القطارات لحظة بلحظة

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن غرفة العمليات المركزية بالشركة تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة مسير القطارات، مؤكدا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل ساعات التشغيل، للحد من الأعطال، وللحفاظ على حركة مسير القطارات.

فرق صيانة وطوارئ للتعامل مع الأعطال المفاجئة

وأوضح عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم الدفع بفرق صيانة وطوارئ للتعامل مع الأعطال المفاجئة والعمل على إصلاحها، لعدم تأخير الرحلات، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة من قبل المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، بعدم السماح بخروج أي قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، والعمل على تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على جميع الركاب.