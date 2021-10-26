القبض على شاب كان يقذف الحجارة على ركاب المترو في محطة الملك الصالح

شهدت محطة الملك الصالح بالخط الأول «حلوان - المرج»، قيام شاب، يظهر من تصرفاته أنه مريض نفسي، بإلقاء الحجارة على المواطنين، وسط حالة من الرعب والفزع أثار تواجد الحاضرين.

البداية.. مشاجرة مع بائعة في محطة المترو

بدأت الواقعة عندما كان يتواجد الشاب بالمحطة، ونشبت مشادة كلامية بينه وبين إحدى الفتيات، بائعة في مترو الأنفاق، وتطور الأمر لنزوله إلى القضبان، ثم قام بإلقاء الحجارة على المواطنين وسط محاولة رجال الأمن للسيطرة عليه ومحاصرته، حتى لا يعرض أحدا للخطر، وبعد دقائق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه واقتياده إلى غرفة شرطة النقل الموجودة بالمحطة.

وأكد مصدر أمني أن الشاب متواجد ليلا ونهارا بالمحطة، وليس لديه أي بيانات شخصية، موضحا أن ضباط الأمن حاولوا إخراجه من المحطة عدة مرات، إلا أنه يتمكن كل مرة من الدخول.