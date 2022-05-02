«سياحة القاهرة»: أسعار برامج الحج الاقتصادي هذا العام تتجاوز 100 ألف جنيه

قال فتحي غازي، رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، إن وزارة السياحة والآثار ستعلن، الأسبوع المقبل، الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، مشيرة إلى أنّ اللجنة العليا للحج السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار عقدت العديد من الاجتماعات، خلال الأيام الماضية؛ للوصول إلى الصيغة النهائية للضوابط، التي تهدف إلى وضع الأطر التي تؤدي إلى نجاح موسم الحج السياحي، والحفاظ على حقوق المواطن المصري الراغب في أداء الحج السياحي.

البعد عن السماسرة عند التقديم للحج

وأضاف غازي، لـ«الوطن»، أنّ من المتوقع ألا تقل أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي هذا العام عن 100 ألف جنيه، مطالبًا المواطنين المصريين الراغبين في أداء الحج السياحي بالتوجه مباشرة فور إعلان وزارة السياحة فتح باب التقدم للحج إلى شركات السياحة المنظمة للبرامج مع البعد عن السماسرة والوسطاء حتى لا يتعرض لأي عملية نصب.

إجراءات التقدم للحج

وأشار إلى أنّه نظرًا لاقتراب بدء موسم الحج، فإنّ فترة التقدم للحج السياحي لن تكون طويلة هذا العام، لذا فإنّه يتوجب على المواطنين الراغبين في أداء الحج تجهيز كل الأوراق اللازمة للتقديم للحج السياحي، موضحًا أنّ هناك عددًا من الضوابط العامة يجب أن يتخذها المتقدم للحج السياحي لهذا العام لعل أهمها:

1- ألا يزيد سن المتقدم للحج على 65 عامًا.

2- ألا يكون قد أدى فريضة الحج قبل ذلك.

3- أن يكون معه جواز سفر سارٍ لمدة 6 أشهر على الأقل.

4- أن يكون حاصلًا على أحد التطعيمات المعتمدة من المملكة العربية السعودية .

5- ألا يكون قد تقدم هذا العام لأي جهة من الجهات المنظمة للحج سواء لوزارة الداخلية المنظمة لحج القرعة أو لوزارة التضامن الاجتماعي المنظمة لحج الجمعيات الأهلية.

يشار إلى أنّ عدد شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام لن تقل عن 2500 شركة سياحة.