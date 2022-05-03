عاجل.. الشباب الإرهابية تفسد فرحة العيد على الصوماليين بهجوم مسلح

نقلت شبكة «سكاي نيوز عربية»، عن وكالة رويتر للأنباء، أنّ حركة الشباب الإرهابية، شنت هجوماً بسيارة مفخخة وأسلحة على معسكر لبعثة قوات الاتحاد الإفريقي في شبيلي بالصومال، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وجاء الهجوم الذي شنته الحركة صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك الذي يحتفل به الصوماليون، ورغم عدم وجود ضحايا حتى الآن، إلا أن المواطنين فضلوا التزام منازلهم.

وكانت حركة شباب المجاهدين الإرهابية، شنت هجوماً أواخر الشهر الماضي على البرلمان الصومالي، وتسبب في سقوط ضحايا ما بين قتيل وجريج.