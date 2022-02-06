الخارجية: مصر تدعم مسيرة البناء في الصومال وتتطلع لاستقراره

التقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية الصومالي، عبد سعيد موسى علي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

اهتمام مصري باستقرار الأوضاع في الصومال

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الوزير شكري حرص خلال اللقاء على تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لاستقرار الأوضاع في الصومال، من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وهو ما تتطلع معه مصر إلى سرعة توافق مختلف الأطراف الصومالية على استكمال الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، الأمر الذي من شأنه دعم مسيرة البناء والاستقرار في الصومال الشقيقة.

بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ وزير الخارجية أبرز خلال اللقاء، أهمية استناد الترتيبات الخاصة ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال AMISOM فيما بعد 2021، إلى مقاربة شاملة لا تقتصر على الأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل تمتد لتشمل بناء مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار والاقتصاد والتنمية.

ولفت إلى استضافة مصر الشهر الماضي لخلوة لجميع الأطراف والشركاء الإقليميين والدوليين، بشأن ترتيبات ما بعد 2021 في الصومال، حيث ساهمت الخلوة في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف بشأن التصور الذي ستستند إليه المشاورات المقبلة في هذا الخصوص.