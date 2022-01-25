مصر تستضيف لقاء بشأن ترتيبات ما بعد 2021 في الصومال وسبل دعم السلام

يُنظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، يومي 25 و26 يناير الحالي، لقاء بشأن ترتيبات ما بعد 2021 في الصومال، بمشاركة الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الدوليين.

يرأس الجانب المصري في اللقاء، السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بينما يرأس الجانب الصومالي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي محمود عبدي حسن.

دعم مصري لاستقرار الصومال

وتأتي استضافة هذه اللقاء في ضوء جهود مصر المتواصلة لدعم السلام والاستقرار في الصومال والمساهمة في بناء قدرات مؤسساتها الوطنية، فضلا عن الإعداد للنسخة المقبلة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي يتولى المركز مهام سكرتاريته التنفيذية.

بعثة «أميصوم»

كما يهدف اللقاء إلى إفساح المجال لعقد مشاورات غير رسمية بين المسؤولين الصوماليين والشركاء الأفارقة والدوليين، لمناقشة ترتيبات ما بعد 2021 في الصومال في ضوء انتهاء ولاية بعثة «أميصوم» للاتحاد الأفريقي في 31 مارس 2022 وطبيعة البعثة الجديدة التابعة للاتحاد ومهامها، فضلا عن بحث إمكانية انخراط الأمم المتحدة والشركاء الدوليين بصورة أكبر في دعم ومساندة البعثة الجديدة.

تنمية الصومال

وتتناول الخلوة موضوعات عدة، بما في ذلك سبل دعم قدرات بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للوفاء بالاحتياجات الأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والدور المتوقع لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات ومقره القاهرة، والدعم المرجو من الشركاء الدوليين لتمكين الصومال من تجاوز تحديات المرحلة الحالية وتعزيز جهود بناء المؤسسات والقدرات وتحقيق التنمية في الصومال.