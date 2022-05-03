الجيش الأوكراني: روسيا تعزز قوات المدفعية والدفاع الجوي في «زابوروجيا»

أفادت شبكة «سكاي نيوز»، عربية في نبأ عاجل، قبل قليل، نقلاً عن الجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي أعاد تجميع قواته، تزامنا مع تعزيز عناصر المدفعية والدفاع الجوي في مناطق «زابوروجيا وكريفي ريه وميكولايف».

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها 69 على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية ضد جارته أوكرانيا فجر خميس 24 فبراير الماضي، بدعوى حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.