إقبال متوسط على شواطئ مصيف بلطيم في ثاني أيام عيد الفطر.. «بالمجان»

تشهد شواطئ مصيف بلطيم، اليوم الثلاثاء، إقبالا متوسطا من المواطنين الراغبين في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك على الشواطئ الستة، ورفعت أجهزة المدينة حالة الطوارئ القصوى لاستقبال الزائرين من كل المحافظات.

وتوافد بعض الأسر منذ أمس على شواطئ مدينة مصيف بلطيم لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، بينما يقضي البعض يوما واحدا دون إقامة في مصيف بلطيم للاستمتاع بالشواطئ التي جرى تجهيزها لاستقبال الزوار قبل حلول عيد الفطر المبارك.

توفير الخدمات والتأكد من جودة المأكولات بمصيف بلطيم

وأكد هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، توفير الخدمات المختلفة للمصطافين خاصة الخبز والمأكولات والتأكد من صلاحيتها من خلال تنفيذ حملات رقابية على المحلات في مدينة المصيف، فيما جرى الاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول بمصيف بلطيم حفاظاً على رواده، فضلا عن توفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ.

أضاف «عطية» أنه وجه بانتشار فرق الإنقاذ المدربة على الشواطئ لمنع أي مضايقات قد تحدث للمصاطفين في أوقات الزحام، مشيرا إلى أنه جرى فتح الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ مجاناً خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

مصيف بلطيم يستقبل 2 مليون زائر سنويا

ويتميز مصيف بلطيم بالهدوء فهو مصيف عائلات، ويتردد عليه نحو مليوني زائر خلال فصل الصيف سنويا، ويقضي مواطنون إجازة عيد الفطر على الشواطئ المختلفة، بينما يمكث أخرون في الفنادق الـ3 المتوجادة بمصيف بلطيم للتمتع بجو المدينة.