أسعار الشقق في مصيف بلطيم.. تبدأ من 80 جنيها في اليوم

تشهد الشقق في مصيف بلطيم، إقبالًا كبيرًا من قبل الأسر المصرية الراغبة في قضاء مصيف، هربًا من حرارة الجو، وللتنزه برفقة أبنائهم، خصوصًا بعد حصول الطلاب على الإجازة بعد انتهاء امتحانات الابتدائية والإعدادية والدبلومات الفنية، نظرًا لرخص أسعار الشقق والشاليهات بها مقارنةً بمصايف الغردقة، وشرم الشيخ، والساحل الشمالي، والعين السخنة، ومرسى مطروح، وغيرها من المصايف الباهظة الثمن، لذلك تبحث الأسر البسيطة عن أسعار الشقق في مصيف بلطيم، ليتمكنوا من قضاء أيام جميلة في المصيف بأسعار بسيطة وتكون في متناول أيديهم.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الشقق في مصيف بلطيم 2021، في ضوء ما تقدمه لقرائها من خدمات.

أسعار الشقق في مصيف بلطيم.. تبدأ من 80 جنيهًا

وتبدأ أسعار الشقق في مصيف بلطيم، من 80 جنيهًا في اليوم الواحد وتصل حتى 500 جنيه حسب المنطقة التي تقع فيها، وفيما يلي أسعار الشقق في مصيف بلطيم حسب كل منطقة.

في شاطئ الأمل تتراوح أسعار الشقق في مصيف بلطيم 2021، من 80 وحتى 400 جنيه في اليوم الواحد، ويضم الشاطئ عددًا قليلًا من الشقق والوحدات السكنية القليلة مقارنةً بباقي الشواطئ، ومن المقرر أن ترتفع تلك الأسعار خلال الأيام القليلة المُقبلة بالتزامن مع زيادة عدد المصطافين.

أسعار الشقق في مصيف بلطيم.. الخلفي بـ80 والصف الأول بـ350

وتتراوح أسعار الشقق في مصيف بلطيم، بين 80 جنيهًا وحتى 350 جنيهًا في اليوم الواحد، حسب الصف الذي تقع فيه، فالشقق التي تقع في الصف الأول وتطل على البحر مباشرة تكون باهظة الثمن، وتقل القيمة الإيجارية لأسعار الشقق في مصيف بلطيم كلما كانت الشقة في الخلف وبعيدة عن الشاطئ والبحر.

أسعار الشقق في مصيف بلطيم.. شاطئ السلام الأرخص سعرًا

ويمكن للمصطافين العثور على أرخص أسعار الشقق بمصيف بلطيم، وفي شاطئ السلام، تبدأ أسعار اليوم الواحد من 70 جنيهًا وحتى 200 جنيه حسب مكان الشقة.

أسعار الشقق في مصيف بلطيم.. الفنادق

وتتراوح أسعار الفنادق في مصيف بلطيم، من 200 جنيه وحتى 500، ولا تختلف كثيرًا عن أسعار الشقق في مصيف بلطيم، على الرغم مما تقدمه من خدمات مميزة بخلاف الشقق، ويضم مصيف بلطيم عددًا من الفنادق الفاخرة، أبرزها فندق كليوباترا السياحي، وميدان الزهراء الجديد.